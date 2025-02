Anticipi e posticipi Serie A, UFFICIALE: il nuovo calendario della Roma

Proprio in questi minuti, di fatto, la Lega di Serie A ha comunicato gli anticipi e positici delle prossime tre giornate di campionato.

Dopo aver vinto in campionato contro il Parma, la Roma ha ottenuto un altro successo davvero importante. I giallorossi, infatti, hanno battuto ieri sera per 3-1 il Porto, qualificandosi così per gli ottavi di finale di Europa League.

Proprio quest’oggi, esattamente alle ore 13.00, c’è stato il sorteggio. Quest’ultimo, dunque, ha indicato nell‘Athletic Bilbao nel prossimo avversario della Roma nell’edizione di quest’anno dell’Europa League.

Il derby contro la Lazio, dunque, è stato scongiurato, anche se i baschi sono tra i favoriti della vittoria finale. Proprio a seguito del sorteggio di Europa League, di fatto, la Lega di Serie A ha ufficializzato gli antici e postici delle prossime tre giornate di campionato.

Ecco il calendario della Roma nelle prossime tre partite

Roma-Como 2 marzo ore 18.00

Empoli-Roma 9 marzo ore 18.00

Roma-Cagliari 15 marzo ore 15.00