Dall’Inter alla Roma, annuncio UFFICIALE e nuova conferma

Per Inter e Roma, dopo i sorteggi di oggi, bisogna registrare un altro annuncio ufficiale davvero importante.

La giornata di oggi, di fatto, è stato davvero fondamentale per Inter e Roma. Queste due squadre, infatti, hanno conosciuto le loro avversarie agli ottavi di finale della Champions e dell’Europa League.

I nerazzurri, infatti, sfideranno proprio la squadra che ha eliminato i cugini del Milan: il Feyenoord. Il team capitolino, invece, avrà di fronte a sé una delle squadre in pole position per vincere la seconda competizione europea per club, ovvero l’Athletic Bilbao.

Inter e Roma, però, sono attese dal prossimo turno di campionato, dove giocheranno contro Genoa e Monza. Tuttavia, in attesa di queste partite, per la ‘Beneamata’ e la squadra giallorossa bisogna registrare un importante annuncio ufficiale.

Inter, Piero Ausilio: “Frattesi? Sapevamo di un forte interesse della Roma, ma è fondamentale per noi”

Piero Ausilio, esattamente ai microfoni ufficiali di SportMediaset, ha infatti parlato così del mancato arrivo alla Roma di Davide Frattesi: “Lui ha ancora un contratto lungo con noi. So benissimo che il ragazzo vuole giocare di più e lo meriterebbe per le sue qualità. Sapevamo di un forte interesse della Roma, ma siamo riusciti a fargli capire che era fondamentale per noi sia adesso che in futuro”.

Il dirigente nerazzurro ha poi concluso il suo intervento su Davide Frattesi: “Una volta terminata la stagione, di fatto, avremo un incontro per decidere insieme in maniera molto serena. Anche se voglio pensare che Frattesi resterà ancora per tanto tempo un giocatore dell’Inter”.