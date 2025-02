Fallimento totale, esonero Thiago Motta: la nuova Juve nasce subito

L’eliminazione dalla Champions League ha ufficialmente aperto lo stato di crisi in casa bianconera: la posizione del tecnico traballa sempre di più

La sconfitta subita in Olanda per mano del Psv è stata molto più di un semplice incidente di percorso. Il mancato passaggi agli ottavi di Champions League ha infatti riaperto la crisi in casa Juventus, alimentando nuove voci in relazione alla posizione di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano, la cui gestione della gara non è affatto piaciuta, adesso rischia sul serio.

I mancati introiti rappresentati dal fallimento del primo obiettivo stagionale mettono già l’ex tecnico del Bologna spalle al muro: i bonus sono finiti. Nel caso in cui in campionato non dovesse arrivare la qualificazione tra le prime quattro, il ribaltone in panchina rappresenterebbe per certi aspetti una necessità. A finire nell’occhio del ciclone – in un boomerang solo parzialmente mascherato dagli ultimi successi in Serie A – è anche e soprattutto la gestione di alcuni calciatori che non stanno affatto rendendo per quanto speso in estate: i primi nomi sono quelli di Koopmeiners e Nico Gonzalez, ma la lista si potrebbe comunque allungare.

Calciomercato Juventus, da Kolo Muani a Yildiz: tutte le ‘grane’ in casa bianconera

La mancata partecipazione alla prossima Champions League rappresenterebbe un turning point anche sotto un altro punto di vista. A quel punto, il club bianconero avrebbe infatti molte meno risorse per finanziare quei colpi in entrata già da tempo cerchiati in rosso nella lista dei desideri di Cristiano Giuntoli.

Il dossier Kolo Muani è per certi aspetti emblematico. L’attaccante francese sta bene a Torino e vorrebbe continuare la sua esperienza all’ombra della Mole. Senza i soldi della Champions, però, andare a negoziare il nuovo prestito con il Psg diventerebbe un vero e proprio Everest da scalare. In un mosaico ancora tutto da comporre, in realtà, va monitorata con grande attenzione anche la situazione relativa a Kenan Yildiz. L’attaccante turco non è affatto contento del suo minutaggio e, come riferito da Tuttosport, il suo entourage sta cominciando a guardarsi intorno alla ricerca di possibili soluzioni. Insomma, tre mesi per salvare una stagione ed evitare un vero e proprio fallimento tecnico: Thiago Motta e la Juve al bivio. I bonus sono finiti.