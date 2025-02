Infortunio Dovbyk, UFFICIALE: le ultime da Trigoria

Infortunio Dovbyk, ufficiale: ecco le ultime da Trigoria in merito allo stop del centravanti che ieri non è sceso in campo. La situazione

Ha ripreso ad allenarsi la Roma dopo la bella e importante vittoria di ieri sera contro il Porto che ha permesso di raggiungere gli ottavi di finale di Europa League. E il sorteggio di Nyon ha evitato il derby contro la Lazio.

Se da un lato tira un sospiro di sollievo perché non avrebbe retto sotto l’aspetto mentale e forse anche fisico un doppio derby nello spazio di una sola settimana che vale così tanto, chi invece è meno contento perché l’Athletic Bilbao di Valverde, con Williams in campo e con la prima gara da giocare all’Olimpico, fa davvero paura. Vabbè, ci si penserà dopo, quando arriverà il momento, adesso la Roma ha la testa al match di lunedì sera contro il Monza. E Ranieri potrebbe avere un bel problema.

Infortunio Dovbyk: l’ucraino non si è allenato con i compagni

Sì, perché nella conferenza stampa post gara contro i lusitani il tecnico ha detto che, tra oggi e domani, capirà se Dovbyk potrà essere in campo contro i brianzoli di Nesta alla ricerca disperatamente di punti per la salvezza. Ma le notizie che arrivano da Trigoria non è che sono confortanti attorno all’attaccante ucraino. Infatti oggi non si è allenato con il resto dei compagni. Quindi le possibilità che possa esserci lunedì sera diminuiscono e anche molto.

La squadra oggi è stata divisa in due gruppi: hanno fatto lavoro di scarico quelli che sono scesi in campo contro il Porto, mentre gli altri hanno giustamente forzato. C’era anche Hummels, che nemmeno ieri è tornato dall’inizio e qualcosa evidente non va nelle condizioni fisiche del calciatore che prima di quel match contro il Milan aveva sempre fatto alla grande. Non gioca appunto da quella gara, con una vacanza prolungata che nessuno si aspettava.