Pagano subito la clausola: Kean al posto di Vlahovic

Clamoroso rumor dall’Inghilterra: il top club si è messo sulle tracce dell’attaccante italiano. Come cambia il destino di Vlahovic

Passano i giorni, le settimane, ormai i mesi, e non si registra alcun progresso nella trattativa che dovrebbe vedere Dusan Vlahovic procedere al rinnovo di contratto con la Juve. L’altissimo stipendio percepito dal serbo a partire dalla stagione corrente (12 milioni netti annui) di certo non aiuta un dialogo che si è fatto vieppiù complicato anche a causa della stagione non eccezionale dell’attaccante. Il quale ora, per giunta, è relegato costantemente in panchina dal discusso Thiago Motta, che gli ha sempre preferito il nuovo arrivato Kolo Muani sin dall’approdo del francese alla Continassa.

La deadline relativamente vicina del precedente accordo tra le parti (giugno 2026) obbliga però il club bianconero a prendere una decisione netta. Pena il rischio di dover strapagare per un’ulteriore stagione il serbo con annessa la beffa di perderlo a parametro zero sin dai primi mesi del prossimo anno.

Come detto, il Football Director Cristiano Giuntoli non ha apparentemente fatto alcuna mossa nemmeno per trovare un compromesso con l’entourage dell’ex Fiorentina. Si era parlato della possibilità di un rinnovo con un ingaggio che sarebbe stato almeno parzialmente spalmato negli anni, ma l’ipotesi più accreditata resta quella di una cessione anticipata dello slavo. Che ha sempre i suoi estimatori in Premier League.

Uno dei club da sempre interessati al suo talento è certamente l’Arsenal, la società da cui il patron viola Rocco Commisso rifiutò, nell’estate del 2021, un assegno milionario per la partenza del suo calciatore. Salvo poi tornare sui suoi passi nel gennaio 2022 e procedere con la ricca cessione alla grande rivale di sempre, la Juve.

L’Arsenal punta Kean, guai in vista per la Juve

I Gunners restano sulle tracce di Vlahovic, ma un’indiscrezione proveniente da Oltremanica potrebbe cambiare definitivamente lo scenario. Il portale ‘Caughtoffside.com‘ , da sempre attento ai movimenti di mercato dei top club inglesi, ha lanciato una nuova indiscrezione. Appurate le difficoltà dell’Arsenal di arrivare ad Alexander Isak e Viktor Gyökeres, la dirigenza inglese avrebbe individuato in Moise Kean un profilo papabile per l’attacco del futuro. Anche perché, in termini di prezzo, l’operazione non sarebbe onerosa come nel caso della succitata coppia di bomber svedesi.

Legato alla Fiorentina da un contratto in scadenza a giugno 2029, l’attaccante ha acconsentito all’inserimento di una clausola rescissoria di 52 milioni di euro valida per tutto il prossimo mese di luglio. Nemmeno a dirlo, Mikel Arteta vorrebbe approfittare di un’occasione che potrebbe essere unica, considerando il perdurante stato di grazia del nativo di Vercelli, letteralmente esploso a Firenze.

Se gli inglesi affondassero il colpo su Kean, la Juve si ritroverebbe a gestire delle difficoltà aggiuntive nella cessione di Vlahovic, le cui pretendenti storiche – leggi anche Manchester United – si stanno via via defilando. Unica consolazione, forse non da poco, altri 5 milioni di eventuali bonus che i bianconeri potrebbero incassare dalla partenza dell’azzurro ratificata nella scorsa estate. Un tesoretto che però non è legato necessariamente alla cessione di Kean ad uno dei club che avrebbe potuto arricchire la Juve acquistando Vlahovic…