Ritorno a sorpresa alla Roma: il blitz ha chiuso il cerchio

Non è passato inosservato il blitz allo stadio che ha riacceso le voci in merito al suo possibile approdo in giallorosso. Ecco come stanno le cose

Serviva una prestazione da Roma e alla fine così è stato. Sempre pimpanti e aggressivi, i giallorossi hanno riscattato la fallimentare due giorni delle italiane in Champions League trovando una vittoria pesantissima contro il Porto. Trascinata da un Dybala esaltante, la compagine di Ranieri ha saputo resistere nei momenti topici dell’incontro, salvo poi riuscire a far male alla non irresistibile retroguardia lusitana.

Chi ha vissuto con un certo trasporto la gara dell’Olimpico è stato sicuramente Ryan Friedkin. A Roma per restare vicino alla squadra in una delle partite più importanti della stagione, Friedkin sta guidando in prima persona quello che può essere definito a tutti gli effetti un vero e proprio ‘restyling’ dirigenziale. Oltre alla questione legata alla nuova direttrice finanziaria con Anna Dunkel che raccoglierà l’eredità di Anna Rabuano, infatti, continua a tenere banco anche la non banale ricerca del CEO. Benché dopo l’addio di Lina Souloukou diversi profili siano stati accostati alla Roma, i Friedkin almeno fino a questo momento non hanno sciolto le riserve, preferendo temporeggiare sul da farsi.

Roma, colloquio Balzaretti-Burdisso: ecco come stanno le cose

Intanto, non è sicuramente passata inosservata la presenza all’Olimpico di Nicolas Burdisso. L’ex difensore della Roma nonché ex direttore sportivo della Fiorentina era già stato contattato l’anno scorso da Daniele De Rossi, aprendo in maniera convinta alla possibilità di ricoprire un ruolo operativo nell’organigramma giallorosso. Già sulle tribune del ‘Tottenham Hotspur Stadium’ per seguire il match di Europa League della Roma, l’argentino è uno dei ‘fedelissimi’ di Ranieri, autorevole protagonista soprattutto nella stagione 2009-10.

Come mette in evidenza ‘Il Corriere dello Sport’, Burdisso avrebbe parlato a lungo con Federico Balzaretti, ritornato a Trigoria in qualità di manager preposto a monitorare da vicino i calciatori in prestito in giro per l’Europa. Allo stato attuale della situazione non risultato contatti concreti: tuttavia, quello di Burdisso rappresenta sicuramente un profilo da monitorare con grande attenzione. Staremo a vedere cosa succederà.