Via libera Juventus, dietrofront choc per Dybala

L’intreccio di mercato attorno al giocatore giallorosso consente alla Juve di riaprire la pista che porta al pupillo di Thiago Motta

Chi l’ha detto che l’unica vetrina europea, quella utile a farsi notare, ad entusiasmare gli osservatori di mercato, a scatenare nuove strategie per i profili che si mettono in luce in campo, sia solo quella della Champions League? Chiaramente la massima competizione continentale per club ha una cassa di risonanza maggiore rispetto all’Europa League, torneo che proprio nella serata di ieri ha decretato il passaggio agli ottavi di finale della Roma, vincitrice sul Porto nello spareggio Playoff designato dall’urna.

Protagonista assoluto della contesa, quanto meno nella gara di ritorno, è stato Paulo Dybala, stranamente ancora a secco in Europa fino a prima della partita di ritorno con i lusitani. Dopo il vantaggio ospite firmato Samu Omorodion, l’argentino si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle, realizzando una fantastica doppietta nel giro di pochi minuti.

Inevitabilmente portato in trionfo dai compagni, dai tifosi e dagli addetti ai lavori, la Joya ha anche ‘aggiornato’ il suo status di stella assoluta del calcio europeo. Sebbene ci fossero pochi dubbi in merito, il campione del mondo ha confermato di essere il vero ago della bilancia del club giallorosso. Attirando contestualmente sulla sua figura l’interesse di un top club inglese ormai da anni alla ricerca di una dimensione stabile – che pure c’è stata per diversi lustri nel recente passato – in patria e in Europa.

Proprio il talento argentino è finito quasi all’improvviso – sebbene in passato il corteggiamento sia stato insistente – nel mirino del glorioso club britannico, ammaliato dalla straordinaria prestazione del sudamericano nella serata europea di Roma.

Dybala, piomba il Manchester United. E la Juve ringrazia

Come riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, il Manchester United ha messo gli occhi sul fantasista giallorosso. Un amore, quello per la Joya, che in realtà affonda le sue radici addirittura nell’estate del 2019, quando il calciatore, all’epoca militante nella Juve, era stato accostato ai Red Devils nell’àmbito dell’operazione che avrebbe dovuto portare Romelu Lukaku in bianconero.

Com’è noto, non se ne fece nulla, con Big Rom che si accasò alla corte di Antonio Conte e l’argentino rimasto a Torino a vincere lo scudetto nell’unica stagione di Maurizio Sarri alla guida del club piemontese.

Dato che però, come recita la famosa canzone, ‘Certi amori non finiscono‘, la dirigenza dei britannici ha individuato nel fuoriclasse argentino il possibile innesto di classe per la prossima stagione. I costi, del resto, sarebbero contenuti, restando in essere (almeno per ora) la famosa clausola rescissoria da 12 milioni di euro, valida per l’estero, esercitabile tra il 1 e il 15 luglio.

A godere, in tutto ciò, potrebbe essere la Juve. Già perché, con l’eventuale arrivo di Dybala a Manchester, gli inglesi darebbero il via libera all’addio di Joshua Zirkzee, da mesi nel mirino dei bianconeri per via, ma non solo, della presenza di Thiago Motta sulla panchina della ‘Vecchia Signora’.