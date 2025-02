Il capitano ha già salutato: sostituto bloccato prima di Roma-Athletic

La decisione, annunciata anche ai compagni con un toccante discorso, ha smosso la dirigenza del club: già bloccato l’erede

Niente è per sempre, dice il vecchio adagio. E ne sappiamo qualcosa anche noi tifosi romanisti, dopo aver salutato, tra le lacrime, prima Francesco Totti, nel 2017, e poi Daniele De Rossi, nel 2019. Nel giro di due anni la Roma ha ‘perso’ due delle sue bandiere più fulgide, due dei simboli più lucenti di un’intera città.

Il tempo, del resto, non perdona. E nemmeno l’età. Sebbene nel caso del futuro allenatore della Roma ci sia stata un’appendice sudamericana con la stagione giocata con la maglia del Boca Juniors. Inevitabilmente però, il momento dell’addio arriva per tutti. Anche per quelli che hanno la maglia della loro città, quella della squadra del loro cuore, tatuata addosso come una seconda pelle.

Ecco che allora, due giorni prima del sorteggio che ha stabilito l’accoppiamento Roma-Athletic Club come doppio confronto valido per gli ottavi di finale di Europa League, l’ambiente è stato scosso da un annuncio che, per quanto non totalmente inatteso, ha creato scalpore nella piazza.

Il capitano, un pezzo di storia del club, secondo giocatore con più presenze con la storica divisa (560), si ritirerà a fine stagione. A comunicare ciò è stato lo stesso calciatore tramite un discorso fatto ai suoi compagni di squadra, e poi ripreso sui social dagli account ufficiali della stessa società.

De Marcos addio, l’Athletic ha già trovato l’erede

Nativo di Laguardia, nella provincia di Alava, nel bel mezzo dei Paesi Baschi, Oscar de Marcos è venerato come una leggenda dalle parti del San Mamès. Del resto, una militanza che dura ininterrottamente dal 2009 non poteva che generare la costruzione di una figura mitica, assurta a simbolo di fedeltà sempiterna da parte dell’appassionata tifoseria dell’Athletic Club.

Già in campo all’Olimpico nella prima sfida stagionale tra la compagine romana e quella basca nello scorso settembre, de Marcos è a disposizione per dare il suo contributo nella missione del club, ben declamata senza troppi giri di parole: l’obiettivo è la finale di Europa League, che l’Athletic giocherebbe tra le mura amiche, il 21 maggio prossimo.

Intanto la dirigenza, come riferisce il portale spagnolo esperto di mercato ‘Fichajes.com’, ha già individuato il profilo che prenderà il posto dello storico capitano a partire dalla prossima stagione. Si tratta di Hugo Rincòn, 22enne jolly difensivo già di proprietà dei baschi ma in questa annata in prestito al Mirandés, in Segunda Divisiòn. A lui l’arduo compito di non far rimpiangere, quanto meno come impegno e resa in campo, il già compianto de Marcos…