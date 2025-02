Ricaduta in allenamento: infortunio UFFICIALE prima di Roma-Monza

Ricaduta in allenamento: infortunio UFFICIALE. La vigilia della sfida dell’Olimpico tra Rome e Monza è caratterizzata da una forzata rinuncia.

La maniera migliore di accogliere una prestigiosa vittoria è sottolineare gli errori commessi. La maniera migliore per crescere. Claudio Ranieri lo sa bene e per questo ha voluto rimarcare l’errore che ha permesso al Porto di accorciare le distanze e portarsi sul 3-2 nella sfida di giovedì sera valida per i play-off di Europa League.

La Roma ha raggiunto gli ottavi ma il campionato è già pronto ad mettere sul terreno di gioco un’altra sfida. All’Olimpico arriva il Monza di Alessandro Nesta, appena ritornato sulla panchina brianzola, dopo un esonero durato soltanto poche settimane. La vittoria europea di giovedì sera è da mettere immediatamente nel cassetto e pensare soltanto ad incamerare altri tre punti fondamentali per risalire la china. I biancorossi occupano tristemente l’ultima posizione in classifica con soli 14 punti conquistati in 25 partite e a -9 dalla quart’ultima, il Parma.

Ricaduta in allenamento: infortunio UFFICIALE. Le parole di Nesta

Una gara di per sé già complicata ma che per Alessandro Nesta si connota di emozioni, sensazioni, ricordi unici.

Alessandro Nesta è nato a Roma ed ha iniziato a giocare nella Lazio a 8 anni. Sul terreno dell’Olimpico ha vissuto epici duelli con la Roma di Francesco Totti. Due talenti straordinari, campioni del mondo con la nazionale azzurra di Marcello Lippi nel 2006, che hanno segnato la stracittadina capitolina. Francesco Totti non ha mai lasciato la Roma, Alessandro Nesta ha lasciato la Lazio per il Milan. Affrontare la Roma, però, rimane sempre qualcosa di speciale per l’ex Tempesta perfetta, così come veniva soprannominato il formidabile difensore: “Con il derby di Roma ci sono cresciuto. Ho giocato molto tranquillo il derby di Milano in Champions League, ma Roma è una città dove il calcio non è solo uno sport: tutto il giorno si parla di Lazio e Roma” (ansa.it). L’effetto nostalgia è sfumato immediatamente nel momento in cui il tecnico del Monza ha annunciato la dolorosa rinuncia a Samuele Birindelli:” lo avevamo recuperato, ma in allenamento si è fatto male di nuovo”.

Una tegola inattesa che rende ancor più complicato ‘il derby’ di Alessandro Nesta.