Roma, UFFICIALE: Gasperini annuncia l’addio all’Atalanta

Gasperini annuncia l’addio all’Atalanta. L’eliminazione dalla Champions League ad opera del Bruges può avere conseguenze impensabili. Per l’Atalanta e per…la Roma.

La città di Bergamo e la formazione dell’Atalanta come naturali, ed isolate, oasi di pace e serenità calcistiche. Apparente. Perché il calcio è uguale a tutte le latitudini ed i tifosi hanno le identiche pretese. Dappertutto.

La cocente eliminazione patita ai play-off della Champions League ad opera del Bruges ha lasciato identici dolenti strascichi sia Bergamo così come a Milano, sponda Milan che a Torino, sponda Juventus. Perché l’Atalanta è, ormai, una grande a tutti gli effetti ed ormai tutti pretendono dagli orobici i risultati richiesti ad un club di prima fascia. Ora, però, è più difficile raccogliere i cocci di un’eliminazione che lasciato sul campo veleni, battute infelici e giocatori offesi. Alla vigilia della sfida di campionato che vedrà i nerazzurri bergamaschi incontrare l’Empoli, il tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato ‘anche’ del suo futuro.

Gasperini annuncia l’addio all’Atalanta. C’è la Roma?

Un grande tecnico dal carattere non facile. Così viene solitamente descritto Gian Piero Gasperini da Grugliasco.

Il 67enne tecnico piemontese è riuscito a creare un capolavoro chiamato Atalanta che ha conquistato anche l’Europa grazie alla splendida vittoria in Europa League della passata stagione. Durante questa annata l’andamento dei nerazzurri è sempre brillante ma la caduta in Champions League potrebbe arrecare conseguenze non pronosticabili soltanto qualche settimana fa.

E sono esattamente le parole di Gian Piero Gasperini a rendere concreti taluni prossimi scenari: “Come hanno detto in tanti, c’è un inizio e una fine per tutto: sicuramente non ci sarà continuità, non ci saranno ulteriori rinnovi del mio contratto, a fine stagione vedremo se portarlo a scadenza (2026, anche se c’è un’opzione a favore del club per una stagione) oppure interrompere“, frasi riportate da gazzetta.it.

Nessun rinnovo e, addirittura, un possibile addio anticipato a fine stagione. Quale il futuro ‘possibile’ di Gian Piero Gasperini? Prima dell’accordo con Antonio Conte il presidente Aurelio De Laurentiis aveva pensato al tecnico di Grugliasco per il suo Napoli. L’attuale tecnico giallorosso, Claudio Ranieri, sarebbe ben felice di lasciare il suo posto all’attuale tecnico dell’Atalanta. Una grande piazza, un popolo esigente per dimostrare agli ultimi scettici che Gian Piero Gasperini è tecnico di spessore.

Roma, e la Roma, seguono interessate, pronte ad accoglierlo a braccia aperte.