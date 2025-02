Ingaggio galeotto e addio Juventus: colpo di scena Osimhen

Nuovo ostacolo nella corsa della Juventus per riuscire a mettere le mani su Victor Osimhen: ecco come cambiano le carte in tavola

Impegnata nella non banale trasferta di Cagliari, la Juventus di Thiago Motta vuole lasciarsi alle spalle le tossine derivanti dal clamoroso scivolone di Eindhoven. Pur ribadendo la bontà della direzione intrapresa nei mesi scorsi, il tecnico della ‘Vecchia Signora’ sa di non poter fallire l’obiettivo minimo stagionale: il quarto posto. Non centrarlo, significherebbe da un lato aprire le porte ad un nuovo clamoroso ribaltone e dall’altro mettere Giuntoli nelle condizioni di ‘sacrificare’ almeno una pedina top per sistemare il bilancio.

Nelle idee dell’area tecnica della Juventus – infatti – ci sarebbe la volontà di puntellare con una dose massiccia di investimenti non solo il centrocampo, ma anche l’attacco. Oltre a continuare a seguire con una certa attenzione l’evolvere della situazione legata a Sandro Tonali, Giuntoli non sta perdendo di vista uno dei suoi vecchi pallini. Ci stiamo riferendo chiaramente a Victor Osimhen, autore di una stagione sopra le righe con la maglia del Galatasaray ma ancora di proprietà del Napoli. In un mosaico ancora tutto da comporre, non sono pochi i club che hanno cominciato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Tra questi, occhio soprattutto all’effetto domino pronto a ‘scatenarsi’ in Premier League.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: lo United non molla la presa per Osimhen

A tal proposito importanti aggiornamenti trapelano dall’Inghilterra, riferiti più nello specifico da Give Me Sport. Stando alla fonte menzionata, il Manchester United avrebbe di fatto rotto gli indugi, individuando in Osimhen l’obiettivo principale al quale dare la caccia per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Pur continuando a non mollare la presa per fedelissimo di Amorim – Gyokeres – i Red Devils avrebbero messo in cima alla lista dei desideri quell’Osimhen che, però, fa gola anche al Chelsea. L’eventuale blitz del Manchester United, di fatto, complicherebbe e non poco i piani della Juventus. Oltre alla forza economica del club inglese, che non avrebbe particolari problemi a pagare i 75 milioni di euro che corrispondo al valore della clausola rescissoria che lega Osimhen al Napoli, da non escludere che i due club possano allargare il ventaglio di soluzioni, integrandovi anche i colloqui per Garnacho. Nel frattempo, lo United conta di convincere il bomber nigeriano ad accettare la destinazione: il tema ingaggio, sotto questo punto di vista, rappresenterà un tema di riflessione tutt’altro che trascurabile.