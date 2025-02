Maxi scambio con Douglas Luiz e Yildiz: la Juve lo riporta in Serie A

Il club bianconero si appresta ad avviare una nuova rivoluzione in vista dell’anno prossimo: tutto pronto per il grande ritorno

Un fallimento. Questa è la parola maggiormente accostata alla Juventus per descrivere cosa sia stata, finora, l’avventura di Thiago Motta alla Continassa. Con le ovvie responsabilità, quanto meno nell’opinione di tifosi ed addetti ai lavori, da condividere col Football Director Cristiano Giuntoli, che proprio sull’ex tecnico del Bologna aveva ed ha impostato il nuovo corso bianconero dallo scorso giugno.

Già nell’occhio del ciclone per una ‘pareggite‘ che aveva frenato non poco la corsa della ‘Vecchia Signora‘ in campionato, nel 2025 sono arrivate altre due batoste tremende per le ambizioni del club più blasonato d’Italia. Dapprima la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, poi la clamorosa eliminazione al Playoff di Champions League patita per mano di quello stesso PSV dominato senza problemi nella gara inaugurale della kermesse continentale a settembre.

Insomma, non sono tempi facili per l’accoppiata Giuntoli-Motta, che già starebbe approntando, per lo meno nelle intenzioni, una nuova rivoluzione in vista della prossima stagione. La conditio sine qua non – la partecipazione alla prossima Champions League – è talmente stringente che qualora si fallisse anche questo obiettivo minimo, dovremo parlare di un probabile azzeramento dello staff tecnico e di quello dirigenziale che tanto ha spinto per avere l’allenatore oriundo a Torino.

Giuntoli pronto al doppio sacrificio: ecco Tonali ed Arda Güler

Come riferito dal portale Calciomercato.it in un approfondimento sulla situazione della Juve, la dirigenza bianconera è intenzionata, se serve, anche a sconfessare le recenti scelte fatte in termini di campagna acquisti e non solo. Anche i gioielli di casa, quelli promossi dal laboratorio Next Gen e ai quali (almeno in un caso) sono state affidati perfino numeri di maglia con una pesantissima storia dietro, potrebbero andar via. Esser sacrificati sull’altare del rinnovamento. L’ennesimo.

Stiamo parlando di Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano prelevato dall’Aston Villa per oltre 50 milioni di euro e assai deludente finora, e Kenan Yildiz, il ‘Del Piero’ del futuro, lo stesso a cui è stata data la ‘10‘. Un peso che il turco, ancora 19enne, ha anche dimostrato di saper sostenere, regalando sprazzi d’alta classe pur in un impiego quasi mai continuo dal primo minuto. Per decisione di Thiago Motta, ovviamente.

Sia il sudamericano che Yildiz potrebbero dunque fare le valigie nel prossimo luglio. La doppia mossa appare quasi necessaria se si vuole davvero arrivare a Sandro Tonali – grande obiettivo della prossima estate bianconera – e anche ad Arda Güler, curiosamente connazionale del turco bianconero, tornato ad avere poco spazio al Real Madrid.

Per l’ex Milan, tra l’altro, l’intenzione di Giuntoli è quella di mettere sul piatto proprio il cartellino di Douglas Luiz, per facilitare un colpo altrimenti troppo oneroso per le casse bianconere. Tornando a Yildiz invece, la cessione potrebbe diventare obbligatoria qualora la squadra non si qualificasse alla prossima Champions.