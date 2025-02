Roma-Monza, UFFICIALE: nuove assenze last minute

Per la gara di domani tra la Roma ed il Monza, di fatto, bisogna registrare delle assenze last minute molto importanti.

La Roma di Claudio Ranieri, di fatto, sta vivendo un ottimo momento. Dopo aver vinto contro il Parma, infatti, la squadra giallorossa ha battuto 3-1 il Porto nel play-off di ritorno dell’Europa League.

Il sorteggio del venerdì successivo ha poi regalato ai capitolini la sfida contro l’Athletic Bilbao agli ottavi di finale della seconda competizione europea per club. Tuttavia, in attesa del match di andata contro il club basco, la Roma è attesa dalla gara di domani sera dello Stadio Olimpico contro il Monza.

I giallorossi, di fatto, devono cercare di fare di tutto per battere i brianzoli per cercare di accorciare ancora di più sulla zona Europa della classifica del campionato di Serie A. Tuttavia, di fatto, bisogna segnalare delle assenze importanti per questa gara così fondamentale per entrambe.

Roma-Monza, Nesta dirama i convocati per la gara di domani: out cinque giocatori

Il Monza, infatti, ha comunicato i giocatori convocati per il match di domani contro la Roma. Tra le fila dei biancoscudati mancano diversi giocatori, esattamente ben cinque. Il primo è Birindelli per un trauma alla testa che ha portato a dei punti di sutura.

Mentre Castrovilli è fuori per una contusione. Da sottolineare anche le assenze dei vari Caprari (fastidio muscolare), Forson (distorsione) e D’Ambrosio (affaticamento).