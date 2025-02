Tegola ufficiale, salta Roma-Monza. Non ci sarà il giocatore come da convocati di poco fa. Ed è un’assenza pesantissima. Sostituto certo

Domani la Roma affronta il Monza e vedendo i risultati che sono venuti fuori in questo weekend è evidente che sia un’occasione enorme per avvicinare un posto nella prossima Europa. Sì, quelle davanti hanno rallentato e i tre punti contro la squadra ultima in classifica diventano di fondamentale importanza per gli uomini di Ranieri.

Non ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Roma, non lo ha fatto ieri a due giorni dalla partita come succede di solito, e non lo ha fatto oggi, alla vigilia. Però oggi sono stati resi noti i convocati per il match di domani e l’assenza è pesantissima.

Tegola per Ranieri: non c’è Dovbyk

Non c’è Artem Dovbyk, che ha già saltato il match contro il Porto di giovedì scorso. Ranieri aveva detto che durante una conclusione ha sentito un fastidio muscolare e questo, evidentemente, non gli permette di essere al cento per cento. Magari è anche una scelta che è arrivata in sintonia con il giocatore: la Roma nelle prossime settimane si appresta a giocare delle partite fondamentali per la propria stagione a partire dal match contro il Como (squalificato Fabregas) e poi il doppio confronto contro l’Athletic Bilbao in Europa League, decisivo per tutto realmente, anche per il mercato.

Niente Dovbyk, insomma, quindi la certezza arrivata dalla presenza di Shomurodov, unico vero attaccante di ruolo dentro la rosa della Roma che addirittura doveva partire a gennaio e che invece è rimasto per togliere le castagne dal fuoco a Ranieri.