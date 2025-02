Accordo raggiunto, firma subito con la Roma: dopo Pisilli ecco un altro giocatore pronto a mettere nero su bianco. Le avances rispedite al mittente

Giorni cruciali per la Roma, giorni delicati che possono decidere la stagione. Non solo in campo, ma anche fuori. Perché si iniziano a muovere le cose di calciomercato.

E di ieri infatti la notizia ufficiale del rinnovo fino al 30 giugno del 2029 per Pisilli: il centrocampista quindi ha firmato per diverse stagioni, altre quattro da adesso con un sostanzioso aumento dello stipendio che si aggira, ora, intorno ai 2 milioni di euro. Ma non sarà l’unico a mettere nero su bianco: secondo le informazioni appena riportate da Filippo Biafora de Il Tempo, Nelle prossime settimane ci sarà un altro contratto rinnovato.

Accordo con Paredes: pronto il rinnovo

Parliamo di Leandro Paredes: “C’è una base d’intesa sul prolungamento dell’accordo in scadenza a giugno dopo le avance del Boca Juniors a gennaio” scrive il giornalista sui propri profili social. Quindi tutte le voci che lo volevano lontano dalla Roma alla fine di questa stagione – e per un po’ di tempo si è parlato anche di un addio a gennaio – finiranno così, senza un nulla di fatto. Paredes, arrivati a questo punto, dovrebbe rimanere in giallorosso anche la prossima stagione.

Si inizia quindi a formare la Roma dell’anno prossimo. Anche perché, come vi abbiamo riportato questa mattina, c’è anche un’altra questione in ballo ed è quella relativa a Saelemaekers: i giallorossi lo vogliono tenere a tutti i costi, sia dentro uno scambia, sia andando a riscattarlo e versando almeno 20 milioni di euro nelle casse del Milan.