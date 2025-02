Calciomercato Roma, accelerata e chiusura: 20 milioni

Calciomercato Roma, i giallorossi rompono gli indugi: il colpo a tutti i costi. C’è una strategia, ma qualora non riuscisse pronti 20 milioni di euro

Oggi c’è il Monza, un match che può anche incanalare la stagione in un modo diverso. In caso di vittoria contro una formazione che ha diversi problemi e diverse assenze, la Roma sarebbe vicinissima alla zona Europa. Un’occasione da sfruttare perché i risultati del weekend sono stati tutti positivi per chi deve rincorrere.

Ma è una Roma che non pensa solo al presente ma anche al futuro. E, futuro, vuole dire iniziare a capire da chi ripartire il prossimo anno. Un nome c’è, ovviamente, ed è quello di Dybala ma non solo. Ce n’è un altro dentro il gruppo di Claudio Ranieri che sta facendo bene, forse molto di più rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia, che deve essere tenuto. E il club sta già lavorando per questo: parliamo di Saelemaekers, in prestito secco dal Milan, che nonostante i due mesi out per infortunio sta dimostrando di essere troppo importante.

Calciomercato Roma, Saelemaekers a tutti i costi

La Roma sta lavorando al riscatto definitivo del belga e vuole accelerare per evitare delle spiacevoli sorprese. La questione è urgente perché c’è il serio rischio di inserimento di altre squadre. “L’idea di base – si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina – è quella di lasciare Abraham al Milan e tenersi Saelemaeakers anche rispettando la parola data”.

La missione di Ghisolfi, comunque, a prescindere da quello che sarà il futuro di Abraham, è quella di riscattare il giocatore ma senza questo scambio si dovrebbe partire da zero, vale a dire intavolare un’operazione tutta nuova e quindi con un costo del cartellino che si dovrebbe aggirare intorno ai 20 milioni di euro. L’obiettivo, comunque, chiaro, rimane uno: tenerlo l’esterno in ogni caso, anche a costo di dover sborsare questa somma, visto che è diventato imprescindibile nello scacchiere di Ranieri e lo diventerà sicuramente anche per il prossimo allenatore della Roma.