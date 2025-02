Il Milan fa cassa con Leao: prezzo fissato e niente scambio

In casa Milan, dopo il ko subito con il Torino, ci sono delle grosse novità che riguardano il futuro di Rafael Leao.

Il Milan, di fatto, sta vivendo un momento delicatissimo. Dopo aver salutato la Champions League a causa del Feyenoord, di fatto, la squadra di Sergio Conceicao ha perso anche nell’ultimo turno di campionato della Serie A.

Sabato sera, infatti, il team meneghino ha perso in trasferta 2-1 contro il Torino di Paolo Vanoli. Il Milan, come dimostrato più volte in questa stagione, è stato molto discontinuo nel corso dello stesso match disputato contro i granata.

Con questo ko, tra l’altro, il Milan ha complicato moltissimo la propria situazione in classifica. I rossoneri sono infatti settimi con ben otto punti di svantaggio dalla Juventus quarta. Gli uomini di Sergio Conceicao sono ora attesi dal recupero di giovedì con il Bologna, ma prima bisogna registrare una novità di calciomercato che riguarda Rafael Leao.

Milan, Chelsea su Leao: portoghese può andare via per 80 milioni di euro

Come riportato dal media inglese ‘teamtalk.com’, infatti, il Chelsea preme tantissimo per prendere il calciatore portoghese. Lo stesso Enzo Maresca, di fatto, avrebbe individuato in Leao uno dei giocatori perfetti per rafforzare i ‘Blues’.

Oltre a quello del Barcellona, dunque, bisogna registrare anche l’interesse del Chelsea. Il Milan, dal canto suo, non pretende più i 180 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto di Leao. I dirigenti rossoneri, infatti, accetterebbero circa 80 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del portoghese.

Ricordiamo che nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile inserimento di Joao Felix nell’affare Leao, ma il Milan per quest’ultimo vorrebbe solo cash.