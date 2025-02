Ranieri show: dalla richiesta di Dybala al siparietto con Cristante

Claudio Ranieri, dopo la vittoria della sua Roma contro il Monza, ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Dopo aver battuto il Porto, di fatto, la Roma non ha la minima intenzione di fermarsi. Anzi, i giallorossi questa sera hanno sconfitto allo Stadio Olimpico il Monza di Alessandro Nesta con un nettissimo 4-0.

La gara di questa sera, di fatto, non è mai stata in discussione, visto che la Roma è passata in vantaggio al 10′ con un bellissimo gol realizzato da Alexis Saelemaekers. Il team capitolino ha poi preso il largo con Shomurodov, Angelino e Cristante.

Con questo successo, il decimo risultato utile consecutivo, la Roma si è avvicinata ancora di più alla zona europea. Basti pensare che ora i giallorossi hanno solo due punti dal sesto posto, occupato ora dalla Fiorentina. Lo stesso Claudio Ranieri ha parlato della situazione in classifica della sua squadra.

Ranieri: “Dybala e Paredes hanno chiesto un permesso per un loro compagno. Cristante doveva riprendere a segnare”

Il tecnico della Roma, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport Italia’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Un giocatore mi ha chiesto il permesso di andare a trovare il padre ed io gli ho risposto di no, perché c’era l’allenamento. Poi sono venuti Dybala e Paredes a chiedermi di dargli il permesso. Questo vuol dire davvero tanto, come non puoi dare il tuo consenso quando il gruppo decide. Sono contento”.

Il tecnico ha parlato anche a ‘DAZN’: “Facciamo paura a tante squadre vicine a noi in classifica? Noi siamo consapevoli delle difficoltà delle prossime partite. Ora abbiamo il Como, che è una squadra magnifica. Hanno un allenatore bravissimo, che tra tre-quattro anni sarà nel gotha del calcio. Sono contento che abbiamo studiato negli allenamenti, di fatto, i ragazzi l’hanno fatto”.

Claudio Ranieri ha poi continuato: “Questa era una gara trappola, visto che nel girone di ritorno si soffre. I ragazzi sono stati bravi a capire il momento importante della stagione. Dobbiamo pensare alla prossima gara che, lo ripeto, sarà una gara davvero molto difficile. Cerco sempre di trovare il feeling con la squadra, perché così mi danno sempre più di quello che hanno in quel momento. Questa è una squadra che all’inizio ha sofferto molto, la gente li contestava e non era possibile perché sono bravi giocatori”.

Le dichiarazioni dell’allenatore della Roma si sono concluse così: “La cosa che mi rende più orgoglioso è che i ragazzi stanno riconquistando i tifosi. Questi ultimi sanno che troveranno una squadra che la prestazione la farà , poi i risultati dipendono sempre da tanti fattori. Adesso sono felice, ma i cavalli si vedono alla fine. Stiamo imboccando la curva finale, poi avremo il rettilineo finale. Gol di Cristante? Sì, gli avevo detto di fare un gol su azione da calcio da fermo: non lo faceva da un po’, ecco perché ci siamo guardati quando ha segnato”.