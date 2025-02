Si riprendono Pogba: il ritorno è clamoroso

Nuova incredibile indiscrezione sul futuro del centrocampista francese, ancora senza squadra dopo la riduzione dello stop: ipotesi choc

Non c’è mai limite al romanticismo. Non c’è mai limite alla voglia di tornare laddove, pur tra alti e bassi – una caratteristica costante della sua carriera – si è lasciato un segno ben preciso. Tangibile. Fosse non altro per il clamoroso giro d’affari scatenatosi attorno al suo cartellino.

È accaduto un po’ di tutto, negli ultimi anni, a Paul Pogba, un calciatore che, pur potendo vantare nella sua bacheca personale un campionato del mondo, 4 scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, non ha reso se non al 50% rispetto al suo incommensurabile talento. Problemi caratteriali, uniti a dei problemi fisici che ne hanno spesso condizionato il rendimento, sono stati una costante nella carriera dell’enfant prodige del calcio transalpino e non solo.

Esploso nella Juve di Antonio Conte – abilissimo fu il Dg Beppe Marotta, che lo prelevò a costo zero dalle Giovanili del Manchester United – il francese fu ceduto nel 2016, per l’allora cifra record di ogni tempo del calciomercato (105 milioni di euro), proprio allo stesso club britannico che non aveva creduto fino in fondo nelle sue potenzialità.

Protagonista di stagioni alterne con la maglia dei Red Devils, il club bianconero concluse il suo capolavoro complessivo sul centrocampista riprendendolo a parametro zero nell’estate del 2022. Tornato alla Continassa con un macigno di altissime aspettative sul suo conto, Pogba ha fallito la sua missione di tornare ad essere quello che i tifosi bianconeri avevano salutato con tanti rimpianti. Il ‘Pogback‘ è stato davvero da incubo.

Pogba, ennesimo ritorno ‘a casa’: prende piede il rumor

Squalificato per 4 anni dalla Procura Antidoping a seguito della positività riscontrata in un test effettuato al termine del match di campionato con l’Udinese, nel quale tra l’altro non entrò in campo, nell’agosto del 2023, il calciatore rifiutò il patteggiamento, salvo poi, in seguito al ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, vedersi ridotta la squalifica a 18 mesi. Con una sentenza pronunciata il 7 ottobre del 2024, quando ormai il francese aveva scontato una buona parte della pena.

Messo alla porta ufficialmente dalla Juve il 15 novembre del 2024, il giocatore ha rescisso il contratto col club bianconero il 30 del mese successivo. Tornando di fatto ad essere nuovamente un profilo libero di accasarsi in un altro club a costo zero.

Indovinate chi, nelle ultime ore, starebbe pensando ad un clamoroso nuovo ritorno del campione tra le proprie fila? Ma ovviamente il Manchester United, alle prese con l’ennesima rivoluzione degli ultimi anni. Secondo quanto riferito dal portale ‘Fichajes.net‘, i Red Devils vorrebbero riprovarci col loro ex gioiello. Già accostato al PSG e ad altri club francesi che sarebbero disposti ad accoglierlo nella loro rosa, Pogba vede all’orizzonte l’ennesimo ritorno in Inghilterra. Dove, di fatto, tutto ebbe inizio.