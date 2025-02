Dalla Roma al Milan, la firma di Ranieri cambia il futuro

In casa Roma, dopo la vittoria di ieri contro il Monza, bisogna registrare una novità su un giocaotre di Ranieri.

Dopo aver vinto contro il Porto, staccando così il pass per gli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao, la Roma ha ottenuto un altro successo importante in campionato. I giallorossi, infatti, hanno travolto ieri il Monza per 4-0.

Allo Stadio Olimpico, di fatto, non c’è mai stata partita, visto che la Roma di Ranieri è passata in vantaggio già al 10′ con un grandissimo gol di Alexis Saelemaekers. Il secondo gol è stato realizzato verso la mezzora da Shomurodov, imbeccato da un bellissimo assist da un ottimo Matias Soulé.

La Roma ha poi dilagato nella seconda frazioen di gara con le reti realizzate da Angelino e da Bryan Cristante. I capitolini, archiviato il match con il Monza, sono ora attesi dalla sfida di domenica contro il Como di Cesc Fabregas, ma prima tra le fila della rosa di Claudio Ranieri bsogna segnalare un importante colpo di scena.

Roma, Cristante si sta scrivendo il suo futuro: ecco perché

Come riportato dal quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, il futuro di Bryan Cristante è tutto da ancora scrivere, anche se il centrocampista sta già delineando una strada. Il calciatore, grazie alla cura Ranieri, sta rispondendo alle varie critiche con delle prestazioni davvero soddisfacenti.

Cristante sembrava essere sempre più lontano dalla Roma, vedi l’interessamento del Milan a gennaio, ma ora potrebbe cambiare. Anche se bisogna dire che il club giallorosso non ha tolto il centrocampista dal calciomercato, anzi. In caso di offerte importanti, soprattutto grazie alle sue ultime prestazioni, il giocatore potrebbe comunque lasciare il team capitolino a fine stagione.