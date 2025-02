Match della Roma a rischio rinvio: colpo di coda al fotofinish

Si attendono novità importanti a stretto giro di posta: effetto domino e possibile nuova data. Roma ‘coinvolta’

Regolata senza troppi patemi d’animo anche la pratica Monza, la Roma di Claudio Ranieri ha portato a dieci la striscia di risultati consecutivi senza sconfitte in campionato. Un buon biglietto da visita per una squadra che, fino a qualche mese fa, viveva uno dei periodi più problematici della sua storia recente. In un calendario che vedrà Dybala e compagni impegnati sia in campionato che in Europa League, però, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Domenica 16 marzo alle 15 sarebbe infatti in programma Roma-Cagliari. Appuntamento tutt’altro che banale per Claudio Ranieri, visti chiaramente i suoi trascorsi sulla panchina sarda. Il condizionale, però, mai come in questo caso è d’obbligo. Il fischio d’inizio del match dell’Olimpico ‘cadrebbe’ infatti poche ore dopo la fine della Maratona, che ‘paralizzerà’ la Capitale a partire dalle 8.30 del mattino. Rivisitata in alcuni aspetti essenziali, la manifestazione sportiva calamiterà sicuramente l’interesse di molti runners in giro per il mondo, pronti a sfidarsi nella Città eterna. Fin qui nulla di eclatante, ma occhio agli orari. La maratona, infatti, ‘taglierà’ la città da Sud a Nord, con i runner più lenti che – orologio alla mano – dovrebbero arrivare nell’area che circonda l’Olimpico non prima delle 11.30, quindi poco più di tre ore prima dell’inizio del fischio d’inizio della gara della Roma.

Maratona e incubo rinvio per Roma-Cagliari: ecco cosa sta succedendo

Se a ciò si aggiunge la conseguente chiusura delle strade e la problematica legata ai parcheggi, la questione diventa piuttosto complicata. Come informa Il Romanista, pur nelle oggettive di difficoltà di trovare un nuovo slot in cui far disputare la partita, il dossier sarebbe finito sulla scrivania del Prefetto, chiamato a gestire due eventi di un certo spessore a stretto giro di posta l’uno dall’altro.

Un corto circuito – insomma – emerso in maniera importante e per il quale non sembra facile trovare una situazione che possa accontentare tutti. Ma nel caso in cui fosse rinviata, quale potrebbe essere la data giusta per il recupero di Roma-Cagliari? In sostanza, una delle poche date da cerchiare in rosso sarebbe il 2 aprile – proprio in mezzo tra Lecce-Roma del 30 marzo e Roma-Juventus del 6 aprile. Tanti rebus e poche certezze: vi terremo aggiornati nel caso in cui emergessero novità concrete, in un senso o nell’altro.