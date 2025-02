La Juventus fa piangere Inter e Milan: tripletta da 100 milioni

Si preannuncia un’estate densa di profondi cambiamenti in casa Juve: l’intreccio taglia fuori le due milanesi

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro l’Empoli, le attenzioni della Juventus sono chiaramente rivolte alla gara di Coppa Italia, obiettivo importante della stagione degli uomini di Thiago Motta. In un contesto di profondo rinnovamento, però, il restyling in casa bianconera non è affatto finito e vedrà nella prossima campagna estiva un autorevole punto di non ritorno.

A tal proposito, non sono pochi i reparti della ‘Vecchia Signora’ finiti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica bianconera. A cominciare dall’attacco – dove il sempre più probabile addio di Vlahovic potrebbe aprire le porte ad un effetto domino a tratti dirompente, ma non solo. Visti gli svariati problemi evidenziati nella zona nevralgica del campo, la mediana bianconera potrebbe vivere un estate caratterizzata da importanti cambiamenti. A cominciare dalle voci riguardanti un addio di Douglas Luiz e il possibile innesto di Tonali, ma non solo. Secondo quanto riferito da JuveFc.com, ci sarebbe anche la ‘Vecchia Signora’ sulle tracce di Nico Paz, oggetto del desiderio anche e soprattutto dell’Inter. L’attuale tuttocampista del Como ha infatti trovato nella compagine di Fabregas il contesto ideale nel quale esaltarsi, il che ha portato ad un drastico aumento della sua valutazione.

Calciomercato Juventus, idee Nico Paz e Mosquera: le possibili mosse di Giuntoli

Allo stato attuale, però, l’area tecnica della Juventus si sarebbe limitata a sondare in maniera esplorativa il terreno, senza offensive concrete. La stessa dinamica con la quale, ad esempio, si spiega l’interessamento bianconero per Mosquera, accostato in tempi non sospetti anche al Milan nel processo di ricostruzione della difesa rossonera.

Pur continuando a mettere Hancko in cima alla lista dei desideri, Giuntoli si starebbe infatti cautelando nel caso in cui dovessero emergere complicazioni in merito all’acquisto del difensore del Feyenoord. Quella di Mosquera è comunque un’idea che potrebbe stuzzicare e non poco la Juve, soprattutto in caso di partenze eccellente. Per concludere, da notare come la fonte in questione menzioni anche i pour parler con i quali la ‘Vecchia Signora’ avrebbe esternato un certo gradimento anche per Cutrone. Alla luce della situazione Milik, infatti, l’intenzione di Giuntoli sarebbe quella di innalzare il ventaglio di alternative offensive con l’inserimento di calciatori in grado di far tirare il fiato ai ‘titolatissimi’. Una tripla idea che, conti alla mano, prevedrebbe una spesa complessiva da circa 100 milioni di euro: soldi che, allo stato attuale della situazione, la Juve preferirebbe destinare ad altri obiettivi.