Arriva alla Juve al posto di Yildiz: 75 milioni di euro

Nella Juventus, di fatto, bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di uno dei big di Thiago Motta, ovvero Yildiz.

La Juventus guidata da Thiago Motta, di fatto, è stata molto discontinua in questa stagione. Basti pensare che in pochi giorni la ‘Vecchia Signora’ è passata dall’eliminazione dalla Champions League ad opera del PSV Eindhoven alla quarta vittoria consecutiva ottenuta in campionato.

Domenica sera, infatti, la Juventus ha battuto il Cagliari, riconquistando così il quarto posto ai danni della Lazio di Marco Baroni. Anzi, visto lo scontro diretto di sabato del Maradona tra il Napoli e l’Inter, la squadra di Thiago Motta sta iniziando a strizzare l’occhio anche verso la vetta della classifica del campionato di Serie A.

Tuttavia, oltre al campo, in casa Juventus si sta parlando molto anche del futuro di alcuni giocatori bianconeri. Uno tra questi è sicuramente Yildiz, visto che l’anno prossimo potrebbe essere sostituito.

Calciomercato Juve, Giuntoli segue Greenwood del Marsiglia di De Zerbi: i dettagli

Come riportato dalla redazione di ‘fichajes.net’, infatti, la Juventus è tra le pretendenti di Mason Greenwood dell’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Il club francese, visti i 15 gol realizzati già quest’anno, venderebbe l’ex Manchester United per una cifra intorno alla bellezza di 75 milioni di euro.

Oltre a quello della Juve, però, bisogna registrare l’interesse di altre big del calcio europeo su Mason Greenwood: dal Barcellona ( da tempo sul giocatore inglese), passando per il Bayern Monaco, al Liverpool. Con il possibile arrivo dell’inglese, vista l’entità di un investimento del genere, Yildiz dovrebbe dire addio alla ‘Vecchia Signora’.