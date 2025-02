Nuova firma con la Roma, Ranieri avvisato: data già fissata

In casa Roma, in attesa della gara di domenica contro il Como, bisogna segnalare un avviso per lo stesso Claudio Ranieri.

La Roma, finalmente, sta facendo vivere un buon momenti ai suoi tifosi. Dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao, infatti, la squadra giallorossa ha anche travolto per 4-0 il Monza di Alessandro Nesta.

Con questo successo, di fatto, la Roma si è avvicinata tantissimo alla zona Europa della classifica del campionato di Serie A. Basti pensare che gli uomini di Claudio Ranieri hanno appena solo due punti di svantaggio dal sesto posto, occupato dalla Fiorentina di Raffaele Palladino.

Archiviato il successo contro il Monza, per la Roma è tempo di sfidare una delle squadre più forma in questo momento in Serie A: il Como. Tuttavia, in attesa della gara contro la squadra di Cesc Fabregas, per Claudio Ranieri è arrivato un avviso importante.

Roma, Hummels: “Mio futuro? Deciderà in estate”

A fornirlo è stato lo stesso Mats Hummels. Quest’ultimo, infatti, ha rilasciato qualche settimana fa queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali del media tedesco ‘rtl.de’: “Il mio futuro? Deciderò in estate. Negli ultimi anni ho preso le mie decisioni in base al mio corpo, alla mia famiglia e al mio figlio. Anche perché mi manca passare del tempo con lui. Ha molta responsabilità per un bambino di sette anni. Ma troveremo un modo per essere comunque felici”.

Hummels ha poi continuato il suo intervento: “Il mio ambientamento a Roma? Non è stato semplice all’inizio. Lei è una città enorme, con una storia davvero incredibile. Mi è voluto del tempo per fare ‘amicizia’ con il traffico romano, sono stato davvero stressato per qualche settimana. Ora, invece, mi dicono che guido come un vero romano”.