Osimhen alla Juve, chiusura totale: giocherà il Mondiale per Club

In casa Juve, dopo il ko di ieri in Coppa Italia, bisogna registrare delle brutte notizie che riguardano il futuro di Osimhen.

Dopo aver battuto il Cagliari in campionato, di fatto, la Juventus è crollata ieri sera in Coppa Italia contro l’Empoli. La ‘Vecchia Signora’, infatti, sono stati eliminati dai toscani dopo i calci di rigore.

La semifinale della seconda competizione nazionale italiana per club contro il Bologna, dunque, sarà giocata dall’Empoli e non dalla Juve. Tuttavia, oltre al ko, quello che ha fatto veramente discutere è stata la prestazione fornita dal team bianconero.

Gli uomini di Thiago Motta, soprattutto nel corso del primo tempo, hanno giocato davvero male. Lo stesso tecnico juventino ha ribadito che bisogna provare solo vergogna per la prestazione fornita contro l’Empoli. Tuttavia, oltre al ko di ieri , in casa Juventus bisogna registrare un’altra brutta notizia che riguarda un obiettivo di mercato: Victor Osimhen.

Calciomercato Juve, l’Al-Hilal vuole chiudere per Osimhen prima del Mondiale per Club: i dettagli

Come riportato dal media saudita ‘MidanAlYaum’, infatti, l’Al-Hilal vuole chiudere l’ingaggio del centravanti nigeriano prima del prossimo Mondiale per Club, il quale inizierà il prossimo 14 giugno. Questa notizia, ovviamente, è brutta notizia sia per la Juventus che per lo stesso Cristiano Giuntoli.

Lo stipendio che offrirà l’Al-Hilal a Victor Osimhen, ovviamente, sarà molto inferiore rispetto a quello della Juventus. Ricordiamo che l’attuale attaccante del Galatasaray ha una clausola rescissoria di oltre gli 80 milioni di euro nel suo contratto con il Napoli.