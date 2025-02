25 milioni e addio prima di Roma-Como: lascia subito la Serie A

Calciomercato Roma, addio immediato alla Serie A: firma bianconera da 25 milioni di euro. Gli ultimi aggiornamenti prima della sfida di domenica tra Ranieri e Fabregas.

La Roma sta vivendo un periodo di forma a dir poco nobile sotto la guida esperta di Claudio Ranieri. Dopo un avvio di stagione travagliato, l’arrivo del tecnico romano ha segnato una svolta decisiva per i giallorossi. Ranieri, al suo terzo incarico sulla panchina della Roma, ha saputo infondere nuova fiducia e determinazione alla squadra, portandola a una serie di risultati positivi che hanno rilanciato le ambizioni stagionali e che la vedono poter ambire con molta più concretezza ad una posizione europea fino a qualche tempo fa utopisticamente pronosticabile.

​L’attesa di questi giorni, adesso, converge verso la gara di domenica con il Como, di importanza e difficoltà tutt’altro che trascurabili, come evidenziato più volte dallo stesso mister. Come noto, la partita è stata preceduta anche da speculazioni anche relativamente agli interessi possibili dei giallorossi per mister Fabregas, encomiato da Ranieri dopo la gara con il Monza. Lo stesso spagnolo, in queste ore, è tornato sull’argomento, lasciando intendere di essere unicamente concentrato sul Como e di non aver avuto alcun contatto con gli ambienti di Trigoria.

25 milioni e affondo dalla Premier per Diao: il calciomercato infiamma Roma-Como

La gara tra Roma e Como, però, sta infiammando anche un altro fronte, con il mondo giallorosso che, oltre ad essere concentrato sulla ricerca del nuovo allenatore, è ben consapevole di dover apportare modifiche alla squadra in plurimi modi. Sul fronte del calciomercato, nello specifico, anche i giallorossi sono stati accostati ad Assane Diao.

Dell’attaccante del Como classe 2005, che ha attirato l’attenzione di diversi top club italiani, si era già parlato gli scorsi giorni, con le informazioni di Calciomercato.it rispetto agli interessi di Inter e Milan. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 25 milioni di euro, cifra che potrebbe rappresentare un investimento significativo e importante per i giallorossi e anche le altre squadre interessate.

A ciò, poi, bisogna aggiungere una discriminante ulteriore e di non poco conto, relativa ai forti interessi della Premier League. Nello specifico, Caught Offside evidenzia come ​Liverpool e Newcastle lo stanno monitorando per valutarne la possibilità di un futuro ingaggio, a poca distanza dall’approdo in quel di Como per 12 milioni di euro, raddoppiatosi in poche settimane.