Acquisto ‘prenotato’, via libera Chiesa: colpo gobbo in Serie A

370 minuti complessivi, una sola rete e due assist. Attese deluse, posto da titolare quasi inesistente e tanta tanta fatica. Questa, in estrema sintesi, la parola discendente di Federico Chiesa con la maglia del Liverpool. Acquistato dai Reds per 12 milioni di euro più tre di bonus pagabili in quattro esercizi, l’ex esterno offensivo della Juventus non sta ritrovando la luce.

Stretto nelle maglie di una concorrenza d’élite, il figlio d’arte fino a questo momento non è riuscito ad imporsi. Colpa anche di una condizione fisica non sempre al top che, almeno in parte, se non condizionato, ha quantomeno orientato le scelte di Arne Slot. A pochi mesi dal termine della stagione, l’ex tecnico del Feyenoord non sembra più essere orientato a ritornare sui suoi passi. Il che significherà, per Chiesa, un minutaggio verosimilmente ridotto all’osso, con tutto ciò che ne consegue. In un mosaico che sembra essere definito nei suoi aspetti essenziali, c’è anche un altro dettaglio da prendere in considerazione. Benché non sia stato ancora suggellato dalla firma ufficiale, un eventuale rinnovo di contratto di Salah con il Liverpool non sembra essere più un’opzione utopistica, almeno rispetto a quanto trapelava qualche settimana fa. Tuttavia, anche un’eventuale addio dell’attaccante egiziano potrebbe non creare i presupposti per nuovi spazi di manovra per Chiesa.

Chiesa out, ‘scelto’ Palmer per il Liverpool: dal ritorno in Serie A ai nuovi scenari

Questo – indirettamente – è il pensiero di Dwight Yorke. L’ex stella del Manchester United, uno degli artefici principali del ‘triplete’ griffato dai Red Devils nella stagione 1998-99, ha infatti espresso il suo punto di vista in merito alla situazione riguardante Momo Salah, individuandone un possibile erede in Cole Palmer. Di seguito le parole rilasciate da Yorke ai microfoni di CasinoBets, riportate da fourfourtwo:

“Cole Palmer? È ancora molto giovane, ma è andato al Chelsea cambiando la sua carriera, diventando l’uomo di punta dei Blues. Dove potrebbe andare a giocare e diventare la stella della squadra? Al Manchester United non andrà perché è un uomo del City; all’Arsenal c’è Saka. Il Liverpool potrebbe essere un’opzione se Salah dovesse andarsene: quindi tenete aperto questo scenario”.

In tutto questo, quali scenari potrebbero aprirsi in relazione al futuro di Chiesa? Un ritorno in Serie A non è da escludere a priori. Tuttavia, l’ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione che il jolly italiano percepisce attualmente a Liverpool impone serie valutazioni. Di fatto, si potrebbero creare soluzioni interessanti solo nel caso in cui i Reds decidessero di aprire alla soluzione prestito. Un gioco di incastri, insomma, al momento ancora tutto ipotetico ma che potrebbe infiammare le prossime settimane di calciomercato.