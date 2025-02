Calciomercato Roma, il veto che fa saltare l’affare: spunta un altro accordo

Calciomercato Roma, emergono nuovi dettagli in merito alla trattativa: è già stato messo nero su bianco

Sebbene la campagna estiva non sia ancora all’orizzonte, non sono poche le tracce che la Roma ha cominciato a seguire con una certa continuità. Del resto, quella che si è chiusa da poche settimane è stata una sessione invernale di calciomercato che, soprattutto in chiave Roma, si è letteralmente accesa negli ultimi giorni.

Sia in entrata che in uscita, dopo aver a lungo sondato il terreno per capire se ci fossero i presupposti per un restyling oculato della rosa, Ghisolfi è riuscito a chiudere diverse trattative sul filo di lana. Pur non essendo stata ufficializzata nelle ore immediatamente precedenti al gong definitivo, la trattativa che ha portato Samuel Dahl a vestire la maglia del Benfica rientra significativamente in quest’alveo. Grazie ad un vero e proprio colpo di coda, i giallorossi sono infatti riusciti a trovare l’accordo con le ‘Aquile’ sulla base di un prestito oneroso (da 300 mila euro a cui aggiungere 300 mila euro di bonus), con diritto di riscatto fissato a 8 milioni più 2 di bonus. Trattativa della quale vi avevamo svelato con largo anticipo intrecci, risvolti e retroscena.

Riscatto Benfica-Dahl, diritto di veto a favore della Roma: tutti i dettagli

Titolare in occasione delle due ultime uscite ufficiali delle ‘Aquile’, Dahl sta trovando quella continuità di rendimento mancata sin dall’inizio della sua avventura alla Roma. Fino a questo momento sono già 291 i minuti totalizzati dall’ex Djurgardens, in grado di ritagliarsi spazio anche in Champions League.

Benché i tempi per discutere la questione del riscatto siano ancora i prematuri, l’area tecnica del Benfica punta molto sull’esterno mancino svedese, al quale potrebbe ribadire la propria fiducia soprattutto se il calciatore dovesse confermare gli ottimi segnali evidenziati in queste settimane. Gli ultimi segnali trapelati dal Portogallo si inseriscono in modo significativo proprio in questa traiettoria. Tuttavia, ci sono due dettagli da porre sotto la luce dei riflettori. Oltre al 20% che la Roma ha mantenuto sulla futura plusvalenza derivante dalla rivendita del calciatore, giova ricordare come i giallorossi si siano arrogati anche un diritto di veto. In sostanza, anche se il Benfica dovesse entrare nell’ordine di idee di perfezionarne l’acquisto a titolo definitivo, Ghisolfi potrebbe bloccare la partenza di Dahl, facendolo tornare a Roma e versando contestualmente al Benfica un milione di euro. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.