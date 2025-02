Clausola ‘aggirata’ e accordo sul tavolo: alla Roma fino al 2029

Oltre alle vicende di campo, in casa Roma continuano a tenere banco anche diverse trattative. Ecco cosa sta succedendo

Non è tempo di guardare indietro. Desiderosa di allungare la striscia di risultati utili consecutivi per arrivare nelle migliori condizioni psico-fisiche possibili nel momento topico della stagione, la Roma è chiamata ad affrontare altre importanti tappe del suo lunghissimo tour de force. Dopo essersi messa alle spalle la larga vittoria con la quale hanno liquidato il Monza, i giallorossi ‘puntano’ il prossimo impegno di campionato contro il Como, forti delle nuove chances che si sono aperte in chiave classifica.

Parallelamente, oltre al discorso allenatore – non sono pochi i profili accostati con forza alla panchina giallorossa in vista della prossima stagione – l’area tecnica capitolina sta tenendo vivi anche i contatti per i diversi rinnovi in cantiere. Dopo l’ufficialità del prolungamento di Pisilli, l’altro profilo cerchiato in rosso è quello di Mile Svilar, autore di un’altra stagione importante sotto tutti i punti di vista. I dialoghi per il rinnovo dell’estremo difensore della Roma procedono spediti. Di fatto, le parole al miele con cui Ghisolfi si era espresso solo qualche giorno fa corroboravano in modo tangibile l’unità di intenti che aspetta solo di essere suggellata con la firma ufficiale.

Calciomercato Roma, sempre più vicino il rinnovo di Svilar: ecco tutte le cifre

Potrebbe non pesare più di tanto il discorso relativo alla clausola rescissoria: al momento le parti sono concentrate più sulle cifre dell’accordo. Come evidenziato da ‘Il Messaggero’, il nuovo contrato fino al 2029 dovrebbe prevedere – almeno il primo – cifre più contenute per motivi relativi al settlement agreement, salvo poi lievitare fino a toccare la soglia dei 3,5-3,6 milioni di euro.

Un segnale chiaro da parte di una dirigenza che punta molto sul classe ’99 che, dopo essere stato ‘lanciato’ da Mourinho prima dell’esonero dello Special One, ha trovato continuità di rendimento sotto la gestione De Rossi (che inizialmente gli aveva preferito Rui Patricio). Una crescita esponenziale quella dell’ex estremo difensore del Benfica, attualmente al primo posto nella classifica relativa alla percentuale di parate effettuate dagli estremi difensori di Serie A (76%). Crescita che avrà ancora la Capitale come sua sede naturale. Espresso a chiare lettere il desiderio di difendere i pali della Roma, dunque, Svilar è ormai sempre più vicino a legarsi ufficialmente ai giallorossi fino al 2029 con un contratto da leader. Quella stessa dimensione che ormai ha raggiunto dall’alto del suo carisma e delle sue grandi parate.