Assenza UFFICIALE: la Roma ora è un miraggio

Prosegue il tour de force della Roma. Dopo aver archiviato in assoluta scioltezza la pratica Monza, la compagine di Ranieri sarà chiamata ad affrontare il Como nel match in programma all’Olimpico domenica alle ore 18. Un appuntamento molto importante per Dybala e compagni, che vogliono dare continuità all’ultimo filotto di risultati utili consecutivi.

Dopo essersi lasciata alle spalle la gara contro gli uomini di Fabregas, la Roma volgerà poi le sue attenzioni alla gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao. In salute e assolutamente motivati a dare filo da torcere soprattutto all’Atletico Madrid, gli uomini di Valverde sono attesi dal confronto proprio con i Colchoneros di Simeone. Tanta concentrazione tra le file dei baschi che hanno la grande occasione di ricucire il gap dal quarto posto, in piena lotta per un posto in Champions League.

Sancet non convocato per Atletico Madrid-Athletic: Roma sempre più lontana

Come comunicato dall’Athletic con un post apparso sul proprio profilo ufficiale, Valverde non avrà a disposizione Sancet. Protagonista di un mese di febbraio nel quale ha ricoperto un ruolo di nevralgica importanza dall’alto dei 5 gol all’attivo, il centrocampista basco da qualche giorno è costretto a fare i conti con un problema di natura muscolare.

La sua presenza contro la Roma era già in dubbio. Il fatto che, a pochi giorni dalla gara dell’Olimpico, Sancet non sia stato convocato da Valverde per un match importante per il cammino in campionato dell’Athletic, è un ulteriore indizio. Stando così le cose, solo ed esclusivamente un recupero lampo potrebbe clamorosamente ribaltare le carte in tavola, mettendo Sancet nelle migliori condizioni possibili per risultare disponibile in vista del confronto europeo.

Come facilmente intuibile dalle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, è invece regolarmente convocato Nico Williams. La ‘freccia’ spagnola aveva dovuto fare i conti con un attacco influenzale, rapidamente smaltito: l’esterno offensivo non a caso si ritaglierà un posto da titolare nel reparto offensivo che proverà a mettere in apprensione la difesa di Simeone. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, Valverde sarà chiamato a trovare una soluzione alternativa. Vi terremo aggiornati in merito a quelli che potrebbero essere i prossimi sviluppi. Le chances di un forfait di Sancet all’Olimpico, però, sono sempre più concrete.