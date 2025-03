Bomba prima di Roma-Athletic: pagano subito la clausola

Clamorosa indiscrezione di mercato a pochi giorni dalla sfida di Europa League: la big piomba sul gioiello con l’offerta definitiva

L’affascinante incrocio europeo tra la Roma – conti alla mano la squadra più in forma del campionato italiano – e l’Athletic Club sta monopolizzando le cronache calcistiche dal giorno in cui l’urna di Nyon ha stabilito che le due compagini, già affrontatesi nel match della prima giornata della ‘Phase League‘ si sarebbero rincontrate in una doppia sfida da brividi.

La compagine giallorossa, dopo aver vinto il Playoff contro il Porto, è costretta ad affrontare la squadra arrivata seconda, e solo per differenza reti, nel maxi girone continentale. Un impegno improbo, reso ancor più difficile per almeno due fattori.

Il primo è il valore assoluto della formazione basca, che agli ordini del mister Ernesto Valverde sta disputando una stagione da sogno: sono solo sei i punti di ritardo dell’Athletic Club dalla coppia di vetta formata da Barcellona e Real Madrid. E oggi alle 21 i biancorossi faranno visita all’Atletico Madrid, terzo ad una sola lunghezza dalle due rivali, per uno scontro diretto che, se vinto, proietterebbe davvero i baschi verso traguardi insperati ad inizio anno.

Il secondo fattore è rappresentato dalla missione, sentita con emozione e trepidazione da tutto l’ambiente, di dover raggiungere l’ultimo atto della competizione europea. Già perché la UEFA ha stabilito ormai da mesi che la finale di Europa League si giocherà proprio nella tana del Bilbao, al San Mamés. Dybala e compagni sono chiamati all’impresa, ma intanto una voce di mercato scuote i giorni antecedenti alla grande sfida: una big inglese è piombata con decisione sul gioiello di casa.

Nico Williams, l’Arsenal fa sul serio: la clausola non è un problema

Già protagonista, oltre che col club che lo ha prelevato dall’Osasuna in tenera età, anche con la nazionale spagnola che nello scorso luglio si è laureata Campione d’Europa, Nico Williams è uno dei talenti più cristallini del calcio iberico.

Cresciuto all’ombra del fratello Iñaki, una vera leggenda del club basco, l’attaccante è stato per diverso tempo in procinto di diventare free agent: un succoso parametro zero che già faceva gola a mezza Europa.

Il rinnovo di contratto fino al 2027 firmato nel dicembre 2023 lo ha legato all’Athletic apparentemente per molti anni. Già perché l’inserimento di una clausola relativamente bassa – 58 milioni di euro – sta fungendo da calamita per i programmati investimenti di parecchie big. Tra queste, come riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, l’Arsenal starebbe muovendo dei passi decisivi.

🚨🆕 #AtleticoBilabo 🇪🇸💬 #TransferNews

Nico Williams is attracting interest from many top European clubs. 💰Despite a release clause of 58 million euros, his salary demand of 11 million euros net per season might be a consideration for interested clubs. pic.twitter.com/KGjAnjkJLt — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 28, 2025

I Gunners, sempre a caccia di giocatori offensivi, sono disposti ad onorare il prezzo d’uscita concordato tra il giocatore e la dirigenza basca poco più di un anno fa. Già ambìto da altri giganti del calcio continentale, il gioiello di casa potrebbe fare le valigie alla fine di questa stagione. Un’indiscrezione, questa, che potrebbe agitare non poco le acque a casa del glorioso sodalizio basco.