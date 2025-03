Scambio e 20 milioni cash: Tonali torna in Serie A

Sul futuro di Sandro Tonali, proprio in queste ultime ore, sono arrivate delle importanti novità che riguardano anche una big della nostra Serie A.

Con l’arrivo del mese di marzo, di fatto, è già tempo di pensare alla prossima stagione. Si sa che, di fatto, questo è il periodo in cui i vari club iniziano a programmare la successiva annata.

In questi ultimi giorni, infatti, stanno circolando diverse indiscrezioni di calciomercato che riguardano sia il futuro di tanti allenatori che giocatori. Tra questi bisogna sicuramente Sandro Tonali.

Sul giocatore del Newcastle, infatti, si sono susseguite tante notizie che parlano di un suo possibile ritorno nel campionato italiano. A tal proposito, di fatto, bisogna segnalare una notizia di calciomercato davvero clamorosa.

Calciomercato Milan, possibile inserimento di Thiaw per convincere il Newcastle a vendere Tonali: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione ‘fichajes.net’, infatti, Sandro Tonali potrebbe tornare al Milan. Il club rossonero avrebbe tutta l’intenzione di portare a casa uno dei protagonisti assoluti dello scudetto vinto tre anni fa con Stefano Pioli in panchina. Il Newcastle, però, non venderà l’italiano per meno di 55 milioni di euro.

Tuttavia, l’affare si potrebbe sbloccare con l’inserimento di Thiaw. Il cartellino di quest’ultimo, infatti, è valutato dal club rossonero circa 35 milioni di euro. Se il Newcastle dovesse dì sì al possibile approdo del difensore centrale, quindi, il Milan pagherebbe solo 20 milioni di euro il cartellino di Sandro Tonali.

Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa di più sul futuro del centrocampista italiano. Il team meneghino, infatti, dovrà cercare di chiudere presto per evitare il possibile inserimento di altri club europei per acquisire Tonali a titolo definitivo.