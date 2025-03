“Gasperini e Conte mai alla Juve”: sorpresa Giuntoli, il nuovo allenatore è clamoroso

La Roma, prima del match di oggi contro la Juve, ha ricevuto in queste ore un ottimo assist dalla stessa Juventus.

Prima dello scontro scudetto di ieri sera tra Napoli ed Inter, terminato con il risultato finale di 1-1, il calcio italiano è stato solo focalizzato sul mondo Juve. Dopo il ko subito a sorpresa in Coppa Italia dall’Empoli, infatti, la ‘Vecchia Signora’ è finita al centro di tantissime polemiche.

Oltre ad accusare i giocatori per la prestazione fornita contro i toscani, di fatto, si è parlato anche della posizione non più saldissima di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. In questi ultimi giorni, dunque, si sono fatti parecchi nomi per chi potrebbe sostituire l’ex allenatore del Bologna alla guida del team bianconero.

Proprio queste voci, ovviamente, si sono legate a quella della Roma. Anche quest’ultima, come tutti sanno, è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Proprio su quest’ultimo fronte, quindi, bisogna registrare delle novità importanti.

Roma, Paolo Bargiggia: “La Juve non prenderà mai allenatori come Gasperini e Conte”

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Paolo Bargiggia, infatti, i dirigenti della Juve per il dopo Thiago Motta non prenderanno mai in considerazione le idee che portano a Gasperini e Conte. Questi ultimi due, come scritto dal giornalista, sarebbero degli allenatori ‘scassa società’.

Se Thiago Motta dovesse andare via, quindi, Cristiano Giuntoli potrebbe decide di puntare su profili come quelli di Marco Baroni o Stefano Pioli. La Roma, con la Juve concentrata su altri obiettivi, avrebbe l’occasione di cercare di prendere allenatori di spessore come Gasperini o Conte. Con il primo, visto il suo addio annunciato all’Atalanta, decisamente più fattibile.