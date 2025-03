Nuovo allenatore e Svilar-Paredes: Ghisolfi dribbla le voci e alza l’asticella

Le parole di Florent Ghisolfi ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Roma-Como

Quella contro il Como è tutt’altro che una partita banale per la Roma di Claudio Ranieri. Con alcune sorprese nell’undici titolare, i giallorossi dovranno vedersela con un avversario temibile, in grado di imporsi prima contro la Fiorentina e poi contro il Napoli e che vive, già in generale, un momento di forma esaltante.

La sfida contro i lariani, inoltre, cade in un momento di nevralgica importanza per Dybala e compagni, a quattro giorni dal match contro l’Athletic Club di Bilbao valido per l’andata degli ottavi di Europa League. Anche per questo, Florent Ghisolfi ha preferito non ‘sbottonarsi’ sulle diverse domande che gli sono state poste prima del fischio d’inizio di Roma-Como. Ai microfoni di Sky Sport, Ghisolfi ha prima toccato il tema Soulé, che Ranieri ha deciso di rilanciare dal 1′ anche contro la compagine di Fabregas, per poi allargare il discorso ai rinnovi di Svilar e Paredes da tempo in cantiere. Di seguito, Ghisolfi: “Soulé? Abbiamo ricevute tante offerte per Matias, ma crediamo in lui: è un investimento importante per la società. Ha fatto bene nelle ultime gare: speriamo che possa ripetersi”.

Calciomercato Roma, Ghisolfi sul nuovo allenatore: “Non abbiamo fretta. Su Svilar e Paredes…”

Ghisolfi ha poi risposto alle domande riguardanti Svilar e Paredes: “Vogliamo andare avanti con loro. Ad ogni modo, non mi piace parlare di rinnovi prima di una partita così difficile”.

Inevitabile, poi, una chiosa sul nuovo allenatore. Tematica che potrebbe non essere disgiunta dall’esito di una stagione che, grazie alla cura Ranieri, sta assumendo una piega per certi aspetti inattesa, almeno a giudicare dal periodo di crisi attraversato dalla Roma soltanto qualche mese fa. Ghisolfi ha puntualizzato: “Non abbiamo fretta sul nuovo allenatore, c’è tempo. Il nostro obiettivo è quello di fare la scelta giusta restando focalizzati sul presente. Siamo stati sempre trasparenti con il mister, al momento non c’è nulla di nuovo”.

Infine, una ‘battuta’ su quello che sarà il budget estivo a disposizione della Roma utile a finanziari i prossimi colpi in vista della campagna estiva: “Di certo la classifica sarà determinante. Giochiamo in due competizioni e non vogliamo mollare nulla”. Come prevedibile, il tema che maggiormente ‘tocca’ i tifosi è quello che riguarda la scelta del nuovo allenatore. Fino a questo momento, però, i giallorossi non hanno ancora sciolto le riserve, preferendo continuare i sondaggi esplorativi per capire pro e contro delle eventuali soluzioni.