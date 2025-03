Friedkin contro Souloukou: 30 milioni non bastano

Per i Friedkin, dopo la vittoria della loro Roma contro il Como, bisogna registrare uno scontro con la loro ex dirigente: Lima Souloukou.

La Roma di Claudio Ranieri, dunque, ha risposto ancora una volta presente. I giallorossi, dopo un match davvero sofferto, hanno vinto anche ieri sera contro il Como guidato da Cesc Fabregas.

Il team comasco, soprattutto nel corso della prima frazione di gara, è stato infatti un ostacolo davvero arduo da superare per la Roma. Basti pensare che a sbloccare il match è stato proprio il Como con Da Cunha.Nella ripresa, invece, la squadra giallorossa ha prima pareggiato con Saelemaekers e poi ha sfruttato al meglio con Dovbyk la superiorità numerica ottenuta dopo l’espulsione per doppia ammonizionde di Kempf.

Con questo successo, di fatto, i giallorossi hanno preparato al meglio la sfida di andata dell’ottavo di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Tuttavia, in attesa della gara contro i baschi, in casa romanista bisogna registrare uno scontro durissimo tra i Friedkin e Lina Souloukou.

I Friedkin e la Souloukou si stanno sfidando per Luis Henrique del Marsiglia: i dettagli

Come riportato dalla redazione del media inglese ‘footballinser247.com’, infatti, l’Everton ed il Nottingham (nuovo club dell’ex dirigente giallorossa) sono in lotta per lo stesso obiettivo di mercato: Luis Henrique dell’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Da segnalare che anche un altro club della Premier League sul brasiliano, ovvero il Newcastle.

Tuttavia, per questi club non sarà affatto semplice acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Luis Henrique. Il Marsiglia, infatti, chiede più di 30 milioni di euro per cedere l’attaccante, il quale è legato alla squadra di Roberto De Zerbi fino al 2028. Sul brasiliano, almeno come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, ci sarebbe anche la stessa Roma.