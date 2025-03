‘Taglio’ storico dei Friedkin: riunione d’emergenza e addio

Il gruppo americano continua nella sua opera di rinnovamento societario del club. Il grande saggio potrebbe avere l’ultima parola

Saranno settimane, anzi mesi, di alacre lavoro per la famiglia Friedkin, impegnata nel far tornare le sue due creature predilette – Roma ed Everton – al rango di club di prim’ordine in patria e, perché no, anche in Europa.

Se in casa giallorossa sono ancora fervidi i colloqui per il nuovo allenatore che dovrebbe prendere il posto dell’ottimo Ranieri alla fine di questa stagione, sulla sponda blu del Mersey, se possibile, le cose da fare sono ancora maggiori. Senza dimenticare che lo stesso club di Trigoria attende ancora la nomina ufficiale del nuovo CEO, nonostante l’addio di Alessandro Antonello all’Inter sembrava avesse spianato la strada all’annuncio ufficiale dell’assunzione del dirigente lombardo.

Un’esigenza, quella del nuovo CEO, condivisa in realtà anche dal club di Liverpool, che nel frattempo riflette sul sempre più probabile addio di Kevin Thelwell, il DS in carica – ma in scadenza di contratto – che rischia di pagare a caro prezzo i problemi avuti col FPP, che hanno già comportato una pesante penalizzazione in campionato a carico dei Toffees nella passata stagione.

Con la figura di Angus Kinnear, già presidente del Leeds, sempre più vicino ad assumere la posizione ancora vacante nella Roma, rimbalzano nell’etere – come puntualmente riferito da ‘Goodisonnews.com‘ – i nomi di due profili candidati a sostituire Thelwell nell’esercizio delle sue funzioni. Parliamo di David Weir, attualmente al Brighton, e Dan Ashworth che, grazie ad una comprovata esperienza sempre a Brighton e a Newcastle, eccelle nello sviluppo di attività calcistiche strutturate e sostenibili.

Potrebbero però esserci delle clamorose novità, nell’àmbito di un restyling del club inglese, che potrebbero coinvolgere direttamente il manager Moyes, il ‘Ranieri’ di Liverpool.

Friedkin-Moyes, dialogo continuo: decisioni concordate

Sempre da indiscrezioni riferite dal portale molto vicino alle vicende dei ‘Toffees‘, si evince che la famiglia americana voglia coinvolgere l’attuale tecnico dell’Everton – figura stimatissima dalla piazza e già capace di ottenere ottimi risultati dalla sua venuta – in qualsivoglia decisione sul futuro societario del club.

L’ex scout dei britannici Bryan King, parlando ai microfoni della stessa testata, ha detto chiaramente che nulla dovrebbe essere deciso senza il previo avallo di Moyes. Che, per inciso, stima grandemente la figura di Thelwell, che potrebbe dunque tornare clamorosamente nei programmi futuri del sodalizio inglese.

“Se l’Everton vuole apportare grandi cambiamenti, deve fare le cose per bene, e deve parlare con Moyes per assicurarsi di fare le cose nel modo giusto. L’esperienza del Friedkin Group in Premier League è molto limitata, mentre l’esperienza di Moyes è immensa. Di conseguenza, immagino che i piani saranno presentati a David, senza dubbio“, ha dichiarato.