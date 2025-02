Nuovo DS per i Friedkin e rinnovo a sorpresa: rivoluzione a metà

Ennesima indiscrezione su un ulteriore ribaltone nell’organigramma societario voluto dalla famiglia Friedkin: nuovo ruolo in arrivo

Archiviata con successo il pericoloso Playoff di Europa League – la Roma ha battuto il Porto 3-2 grazie ad una prestazione gagliarda, soprattutto dopo il gol del vantaggio ospite firmato Omorodion – il club giallorosso attende con ansia di conoscere non solo il prossimo avversario nella kermesse europea (il derby con la Lazio è un’ipotesi più che concreta) ma anche il nuovo allenatore che prenderà il posto di Claudio Ranieri nella prossima stagione.

Per la verità in seno alla decisioni prettamente societarie, relative all’organigramma del club, bollono in pentola tante ipotesi e diversi volti nuovi. Il nuovo CEO non è stato ancora ufficialmente nominato, nonostante il candidato principe (Alessandro Antonello) abbia già salutato a gennaio l’Inter, club nel quale ha lavorato con profitto per quasi 10 anni.

Incassata, nella giornata di ieri, la notizia di un prossimo addio di Anna Rabuano come CFO della società giallorossa, fervono le discussioni anche sulla figura del Ds della Roma. La posizione di Florent Ghisolfi, tutt’altro che salda, sarebbe ora ‘minacciata’ anche da un grande ex: si tratta di Nicolas Burdisso, visto ieri sera sugli spalti dell’Olimpico per la gara di Europa League.

Anche all’Everton però – il club di cui i Friedkin hanno preso il pieno possesso da poche settimane – c’è aria di rivoluzione. Pure qui sotto la lente d’ingrandimento ci è finito il Direttore sportivo, guarda caso in scadenza di contratto.

Resta nel club ma con un altro ruolo: rivoluzione Friedkin

Come riferito dal portale inglese ‘Footballinsider247.com‘, la posizione di Kevin Thelwell (Ds dei Toffees) è oggetto di attenta valutazione da parte degli imprenditori americani. Il dirigente 51enne gode della massima fiducia di David Moyes, il nuovo tecnico chiamato a risollevare le sorti del club di Liverpool e figura molto vicina (come status e come importanza nella storia del club) a quella di Claudio Ranieri nella Roma.

Ecco che allora, pur di non rinunciare al’apporto che Thelwell ha dato comunque negli ultimi difficili anni della società sotto il profilo delle spese in uscita e della campagna acquisti, i Friedkin starebbero pensando ad un rimpasto. Il ruolo di Thelwell potrebbe essere occupato da David Weir, suo omologo al Brighton, con un cambio di mansioni per l’attuale Direttore sportivo.

Pur restando ancora in piedi, come ipotesi, la strada di un rinnovo di Thelwell con conferma della stessa posizione nell’organigramma societario ma col contestuale arrivo di Weir come DT del club, secondo il sito britannico la strada preferita dai Friedkin sembra essere quella di una sostituzione, nel ruolo, tra il primo e il secondo, con l’ex dirigente dei New York Red Bulls titolare di una nuova ‘cattedra’ ancora tutta da definire.