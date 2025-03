L’asticella si è già abbassata, destinazione choc per Abraham: addio Milan

Su Tammy Abraham, dopo il ko di ieri del Milan contro la Lazio, bisogna registrare una grossa novità sul suo futuro.

Il Milan di Sergio Conceicao è davvero a picco. Dopo aver perso contro il Torino e contro il Bologna, infatti, i rossoneri hanno alzato bandiera bianca anche dinanzi alla Lazio.

La gara di ieri sera dello Stadio San Siro, infatti, è terminata 1-2 a favore della squadra biancoceleste. Dopo questo ko, ovviamente, è scattata una fortissima contestazione dei tifosi del Milan nei confronti di società, allenatore e giocatori.

Ai dirigenti rossoneri, di fatto, vengono criticate diverse scelte di calciomercato. Tra queste bisogna sicuramente inserire lo stesso Tammy Abraham che, tra l’altro, è rimasto anche in panchina ieri sera. Proprio sull’inglese, nel frattempo, bisogna registrare un importante aggiornamento sul suo futuro.

Il Leeds continua a premere per prendere Abraham: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come riportato da ‘footbalInsider247.com’, infatti, il Leeds continua a seguire Tammy Abraham per la prossima stagione, vista la probabilissima promozione in Premier League. Il club inglese, infatti, è primo in Championship con la bellezza di otto punti sul terzo posto, occupato ora dal Burnley.

Il possibile approdo al Leeds rappresenterebbe per Tammy Abraham sicuramente un passo indietro per la sua carriera, soprattutto dopo le sue dichiarazioni quando la scorsa estate passò al Milan. L’inglese, infatti, si espresse così quando fu preso dal team meneghino: “La Roma è stata importante per me, ma a volte bisogna alzare l’asticella”.