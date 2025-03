Accordo saltato con la Juve: adesso firma con l’Inter

Per Inter e Juve, dopo l’ultimo turno di campionato, bisogna segnalare un importante aggiornamento di calciomercato.

Dopo l’ultimo turno, di fatto, la classifica del campionato di Serie A è diventata ancora più corta. Basti pensare che la Lazio quinta è a soli otto punti dall’Inter capolista di Simone Inzaghi.

Alla vetta della graduatoria, dunque, si è avvicinata tantissimo anche la stessa Juventus di Thiago Motta. La ‘Vecchia Signora’, dopo la vittoria per 2-0 di ieri sera contro il Verona, ha infatti sesti punti di distacco dal team meneghino. In mezzo, invece, c’è l’Atalanta terza ed il Napoli secondo.

La prossima giornata di campionato, quindi, potrebbe essere già molto importante per l’andamento dell’intero campionato, visto che c’è lo scontro diretto proprio tra la Juventus e la squadra guidata da Gian Piero Gasperini. Nel frattempo, però, la ‘Vecchia Signora’ ha ricevuto una brutta notizia di calciomercato per colpa della stessa Inter.

Calciomercato Juve, Inter su Todibo del West Ham: ecco tutti i dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato dalla redazione del media spagnolo ‘fichajes.net’, infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno messo gli occhi proprio su un giocatore accostato più volte alla Juve: Jean-Clair Todibo. Quest’ultimo, ora al West Ham, potrebbe essere uno dei giocatori che andrebbero a rinforzare il reparto difensivo nerazzurro.

Todibo, dunque, sarebbe perfetto per sostituire Francesco Acerbi. L’Inter, quindi, è al lavoro per cercare di anticipare proprio la Juventus nella corsa per acquisire le prestazione del centrale francese.