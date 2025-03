Erede Dovbyk in Serie A: 30 milioni e addio Milan

La Roma giocherà giovedì contro l’Athletic Bilboo, ma prima bisogna segnalare alcune possibili novità sull’erede di Dovbyk.

Dopo aver battuto anche il Como di Cesc Fabregas, di fatto, la Roma è attesa da un evento che può cambiare l’intero prosieguo della sua stagione. Giovedì, infatti, i giallorossi giocheranno allo Stadio Olimpico l’andata dell’ottavo di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao.

La Roma, ovviamente, non ha di fronte a sé un match facile, visto che giocherà contro una delle squadre favorite per la vittoria finale della seconda competizione europea per club. Tuttavia, considerando anche il suo attuale stato di forma, c’è tantissima speranza nella squadra guidata da Claudio Ranieri.

Proprio quest’ultimo, esattamente alle ore 13.00, parlerà di questa gara così importante della sua squadra contro l’Athletic Bilbao. Nel frattempo, però, bisogna segnalare una novità che riguarda il calciomercato della Roma.

Calciomercato, Roma e Milan su Krstovic del Lecce: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘antennasud.com’, infatti, la squadra capitolina sta segendo Nikola Krstovic del Lecce. Anche se sull’attaccante montenegrino bisogna registrare l’interesse di un’altra big del campionato di Serie A, ovvero il Milan.

Il Lecce, dal canto suo, per cedere uno dei suoi big non chiede meno di ben 30 milioni di euro. Krstovic, dunque, potrebbe essere uno dei profili seguiti dalla Roma per sostituire Dovbyk. Il futuro dell’ucraino nel team giallorosso, infatti, non sembra essere così certo, viste anche le parole di Ranieri prima del Como: “Artem? Godiamocelo quest’anno”.