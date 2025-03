Erede Thiago Motta, colpo di scena: la risposta incastra la Juve

Nonostante la vittoria contro l’Hellas Verona, continuano senza soluzione di continuità gli spifferi in casa bianconera sul nuovo possibile allenatore

Serviva una vittoria per scavalcare nuovamente la Lazio al quarto posto e alla fine i tre punti sono arrivati. Merito anche di una prestazione molto convincente, la Juventus risponde subito alla doppia disfatta rimediata in Champions League e in coppa Italia, battendo in uno Stadium per tanti minuti spettatore neutrale l’Hellas Verona e riducendo a sei punti il distacco dalla vetta della classifica.

Thiago Motta si aspettava una reazione da squadra matura contro gli scaligeri per guardare con maggiore ottimismo il prosieguo di una stagione vissuta fin qui da Yildiz e compagni sulle montagne russe. Gli ultimi risultati hanno infatti messo pesantemente in discussione la posizione del tecnico bianconero. Blindato a parole da Cristiano Giuntoli, la permanenza del tecnico del Bologna potrebbe non essere legata soltanto al raggiungimento del quarto posto, comunque obiettivo minimo stagionale. Vanno proprio in quest’ottica, del resto, le voci che in tempi e in modi diversi hanno accostato Xavi alla panchina della ‘Vecchia Signora’. Benché non sia stata confermata, l’indiscrezione ha di fatto squarciato il velo di Maya che avvolgeva la posizione di Thiago Motta, ridimensionandone la centralità nel progetto tecnico avviato in estate.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Xavi rifiuta lo United, ecco la posizione dei bianconeri

Non sono pochi, infatti, gli allenatori che negli ultimi giorni sono finiti in orbita Juve. A cominciare da Zidane, passando per Conte, Gasperini, De Zerbi e Tudor. Ad ogni modo, salvo clamorosi colpi di scena, non dovrebbe essere Xavi a raccogliere eventualmente l’eredità di Motta.

A ribadirlo con forza è El Nacional che, ragionando sull’indiscrezione lanciata con forza da Sport.es, ha rincarato la dose. Xavi non solo non sarebbe mai stato contattato dalla Juventus, ma avrebbe anche rispedito al mittente una ricca proposta messa sul piatto dal Manchester United (alla cui panchina è stato accostato anche Max Allegri). Con l’intento di capire quali scenari potranno materializzarsi nel corso delle prossime settimane, l’ex allenatore del Barcellona non avrebbe preso impegni o suggellato pre accordi di nessun tipo.

A tal proposito, ricordiamo come la candidatura di Xavi sia stata proposta in tempi non sospetti anche al Milan, prima che i rossoneri decidessero di virare con forza su Conceicao. Nell’ipotesi di una chiusura anzitempo del rapporto con l’ex tecnico del Porto, quella di Xavi resterebbe almeno in linea teorica un’opzione credibile per i rossoneri. Per adesso, però, l’allenatore spagnolo non vuole affrettare i tempi del suo rientro, valutando di volta in volta il da farsi.