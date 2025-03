Ancelotti alla Roma, Ranieri risponde a Totti: busta consegnata

Ancelotti alla Roma, Ranieri non molla e risponde a Francesco Totti. Intanto il tecnico ha “consegnato” la busta ai Friedkin con due alternative pronte

Domani c’è l’Athletic, la partita più importante della stagione. Una gara che potrebbe aiutare la Roma a presentarsi la prossima settimana in Spagna sperando in un passaggio del turno che sarebbe troppo importante. Ranieri alle 13 in conferenza stampa presenterà il match, ma nella Capitale, oltre il match, tiene banco anche il nome del nuovo allenatore.

Lo abbiamo capito: Ranieri smetterà di allenare nonostante, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, i Friedkin un tentativo per trattenerlo in panchina lo hanno fatto. Ma il tecnico attuale vuole avere un altro ruolo, passare dietro la scrivania, gestire quello che succede dentro la società e dare consigli su chi potrebbe essere il suo erede. Detto ciò, questa mattina Leggo, dà uno spunto.

Non solo Ancelotti: ci sono Gasperini e Sarri

Ieri, ad esempio, Totti ha parlato di Ancelotti, spiegando anche che, secondo lui, non verrà mai alla Roma. Ma un tentativo nei prossimi giorni la Roma con l’attuale allenatore del Real Madrid lo farà ugualmente. Anche se ovviamente sarà abbastanza complicato convincerlo.

Se sullo sfondo rimane l’emiliano, uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio, sono profili seguiti che rimangono in pole come possibili successori di Sir Claudio Gasperini dell’Atalanta e Sarri, adesso a spasso dopo le dimissioni della passata stagione dalla Lazio. Il primo ha un contratto in scadenza nel 2026 che non verrà rinnovato quindi, è altamente probabile, un addio anticipato al termine di questa stagione e, Ranieri, almeno così ci hanno detto alcune indiscrezioni, lo avrebbe cercato nelle scorse settimane. Il nome di Sarri, invece, non è la prima volta che viene accostato a Trigoria. Nonostante il suo passato dall’altra sponda del Tevere rimane un allenatore importante che dà immediatamente un’impronta alle proprie squadre. In tutto questo è evidente che gli altri nomi spuntati fuori – profili giovani – come Farioli o De Zerbi, ma con poca esperienza, partano dietro. Davanti a tutti ci sono dei trainer navigati che sanno il fatto loro e che anche caratterialmente sono abbastanza decisi e pronti a prendere delle decisioni. Busta consegnata quindi da Ranieri ai Friedkin che, come detto, prenderanno la decisione finale sul futuro allenatore.