Come Skriniar: addio Inter e firma col PSG

In casa Inter, di fatto, bisogna registrare un addio che ricorda molto quello di Milan Skriniar di qualche anno fa.

L’Inter di Simone Inzaghi, di fatto, è cresciuta tantissimo in questi ultimi anni. Basti pensare che in questi ultimi tre anni ha vinto sia uno scudetto che disputato una finale di Champions League.

Due anni fa, infatti, i nerazzurri se la sono giocata alla pari contro il Manchester City di Pep Guardiola che, però, vinse con il gol realizzato da Rodri. Anche questa stagione, di fatto, l’Inter è competitiva su tutti fronti.

Basti pensare che quella nerazzurra è l’unica squadra italiana a competere ancora in tutte e tre le competizioni a disposizione. Questi risultati sono sicuramente il frutto di grandissima pianificazione. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, nei piani di Beppe Marotta e Piero Ausilio bisogna segnalare un ‘piccolo intoppo’.

Calciomercato Inter, PSG vicino a Kimmich del Bayern Monaco: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione della ‘BILD’, infatti, il PSG sta chiudendo per un giocatore accostato più volte all’Inter in queste ultime settimane. Il calciatore in questione è Joshua Kimmich. Quest’ultimo, di fatto, ha ricevuto un’offerta concreta da parte del club parigino.

Kimmich, dunque, potrebbe lasciare il Bayern Monaco dopo dieci anni da parametro zero. Il contratto del giocatore tedesco scadrà il prossimo 30 giugno e, almeno per il momento, non ci sono segnali di un suo rinnovo contrattuale con il team bavarese.