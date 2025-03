Nuovo infortunio in attacco: allarme per Roma

La Roma domani giocherà contro l’Athletic Bilbao, ma prima bisogna registrare delle novità in vista di un altro match.

Dopo aver battuto il Como di Cesc Fabregas, di fatto, la Roma ha di fronte a sé una gara davvero importante. I giallorossi, infatti, giocheranno domani sera l’andata dell’ottavo di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao.

La Roma, dunque, sta per affrontare una delle squadre candidate alla vittoria finale dell’edizione di quest’anno della seconda competizione europea per club. Lo stesso Claudio Ranieri, esattamente nel corso della classifica conferenza stampa della vigilia, ha ribadito le difficoltà che porta con sé il match contro i baschi: “Dovremo stare attenti, loro sono quarti in Liga. L’Athletic Bilbao davanti ha molta qualità”

I giallorossi, ovviamente, dovranno prestare la massima attenzione per cercare di staccare il pass per i quarti di finale di Europa League. Nel frattempo, però, bisogna registrare un nuovo infortunio proprio in vista di una gara della Roma.

Cagliari, Luvumbo può saltare il match con la Roma: il comunicato del club sardo

Il Cagliari, infatti, ha reso noto le condizioni di Luvumbo. Quest’ultimo, di fatto, ha riportato un infortunio nel corso del match di domenica scorsa contro il Bologna. Ecco la nota del club sardo: “Il giocatore ha svolto gli accertamenti strumentali, i quali hanno evidenziato una distrazione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra”.

Luvumbo, dunque, salterà sicuramente la sfida di venerdì prossimo contro il Genoa. Mentre per la sfida contro la Roma si attenderanno l’evolversi delle sue condizioni nei prossimi giorni.