Futuro Dybala, annuncio ufficiale e avviso alla Roma

In casa Roma, prima del match di questa sera contro l’Athletic Bilbao, bisogna registrare delle dichiarazioni importanti di Dybala.

La Roma di Claudio Ranieri, dopo aver battuto il Como di Cesc Fabregas, è attesa dall’andata dell’ottavo di Europa League. Questa sera, infatti, i giallorossi ospiteranno allo Stadio Olimpico l’Athletic Bilbao.

I capitolini, dunque, affronteranno una delle squadra candidate alla vittoria finale di questa competizione. Anche Ranieri in conferenza stampa ha ribadito che i suoi dovranno prestare la massima attenzione, viste le tante qualità che ha l’Athletic Bilbao lì in attacco (vedi i fratelli Williams).

Tra i giocatori a cui si affiderà Claudio Ranieri per il match di questa sera bisogna sicuramente inserire Paulo Dybala. Proprio quest’ultimo, nel frattempo, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti.

Dybala: “Vorrei vincere un trofeo con la Roma. Futuro? La conosco io la verità”

L’argentino, infatti, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Marca’: “Non so se siamo favoriti per la vittoria dell’Europa League, ma la sfida contro l’Athletic Bilbao dirà quanto saremo competitivi. Vincere uno scudetto qui è difficile, ma non impossibile. Mi piacerebbe lasciare un titolo qui, qualunque esso sia. Futuro? Non ci penso, la verità la conosco solo io e questo mi tranquillizza. Penso alla sfida con l’Athletic Bilbao e a cercare di qualificarsi per la Champions”.

L’intervista del giocatore giallorosso poi continua: “Ripresa della Roma? I meriti sono di mister Ranieri. Stavamo vivendo un momento difficile, c’erano tanti cambiamenti interni ed esterni, ma lui ci ha tranquillizzati. Ci ha fatto fare cose semplici, lui conosce benissimo la piazza di Roma e la sua incredibile motivazione fa la differenza”.

Paulo Dybala ha poi continuato il suo intervento: “Mister Ranieri mi lascia molto libero in campo. Alcune volte, ovviamente, mi chiede di dare una mano alla squadra per gestire il risultato ma in attacco ho sempre la libertà di occupare i punti deboli dei nostri avversari. Il mister sa che a volte interpreto il match in modo diverso e mi lascia fare questo. Sto bene e questo è fondamentale per questo finale di stagione”.

L’attaccante della Roma ha poi parlato dell’atmosfera dello Stadio Olimpico: “Ci stimola ogni partita. Ciò che si vive all’Olimpico è possibile sentirlo solo ad Anfield o ad altri pochi stadi. L’inno all’inizio ti regala una magia incredibile”.