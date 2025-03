Game over Juve, nuovo allenatore Roma: svelate tutte le cifre

Dalla Roma alla Juve, l’intreccio sulla panchina continua a tenere banco, calamitando non poche attenzioni. Ecco l’ultimo indizio

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro l’Athletic Club di Bilbao, la testa della Roma di Claudio Ranieri è inevitabilmente rivolta alla tanto attesa sfida contro i baschi. L’ottimo momento di forma che stanno vivendo Dybala e compagni dovrà essere confermato in una gara che si preannuncia molto combattuta e nella quale ogni minimo dettaglio farà la differenza. Nel frattempo, la società sta continuando a lavorare sotto traccia alla ricerca del profilo giusto al quale affidare le redini della panchina giallorossa nel corso delle prossima stagione.

I nomi – come noto – sono tanti. Da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri, passando per Carlo Ancelotti, Montella, Gasperini e non solo. Per stessa ammissione di Ghisolfi, la Roma fino a questo momento non ha affondato il colpo per nessuno dei profili sopra menzionati, portando comunque avanti i dialoghi alla ricerca della soluzione propizia con la quale far saltare il banco. In un modo o nell’altro, le prossime settimane sicuramente contribuiranno a far chiarezza sul da farsi. Nel frattempo, però, un indizio indiretto trapela da chi conosce molto bene questo tipo di dinamiche.

Calciomercato Roma, Gasperini prende quota: l’indizio dei bookmakers

I betting analyst di Goldbet, infatti, bancano a tre volte la posta la possibilità che Gasperini possa diventare il nuovo allenatore della Roma a partire dalla prossima estate. Una quota relativamente bassa, se si considera che l’altra via più accredita – almeno secondo i bookmakers – condurre alla permanenza a Bergamo (sempre a quota tre).

Più staccate, invece, le suggestioni Napoli e Juventus (entrambe a quota 6). Tuttavia, anche questo doppio binario va monitorato con estrema attenzione in quanto passibile di sviluppi a sorpresa. Da una parte Antonio Conte potrebbe anche decidere di fare le valigie al termine del campionato qualora dovesse arrivare sulla sua scrivania una proposta giudicata irrinunciabile dal tecnico pugliese. Dall’altra, pur avendo incamerato contro l’Hellas Verona la quinta vittoria consecutiva in campionato, la Juventus non ha scacciato quella discontinuità in termini di rendimento costata la doppia eliminazione prima in Champions League per mano del Psv e poi in Coppa Italia ad opera dell’Empoli.

Ipotizzare che Gasperini possa prendere il posto di Thiago Motta – allo stato attuale della situazione – non sembra essere un’operazione fantascientifica. Tuttavia, anche la Roma continua a tessere la tela, pronta ad uscire allo scoperto qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti. Il puzzle – insomma – è ancora tutto da comporre. Le sorprese sono dietro l’angolo.