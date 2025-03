Il nuovo DS sceglie Allegri: terremoto in Serie A

Il nuovo direttore sportivo sceglie Massimiliano Allegri. Terremoto in Serie A: ecco le notizie che arrivano attorno all’ex allenatore della Juve accostato alla Roma

Ieri in conferenza stampa, Claudio Ranieri, ha ribadito un concetto che ormai è molto chiaro a tutti. Rispondendo ad una domanda sull’utilizzo di Gianluca Mancini come centrale difensivo, ha detto: “Poi vedremo il prossimo allenatore come lo vorrà utilizzare“. Per chi, quindi, ha ancora dei dubbi sulla possibilità che Sir Claudio possa rimanere in panchina, forse è meglio che li sciolga.

Detto questo, di nomi nel corso di questi mesi ne sono usciti parecchi: da Ancelotti a Sarri, passando per Gasperini, Mancini e Montella. Ovvio che è uscito il nome, come sappiamo, anche di Massimiliano Allegri. L’ex Juventus è fermo dal maggio scorso dopo l’esonero successivo ai fatti della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Ed è stato accostato a molte panchine. Le ultime notizie nel merito del suo futuro arrivano da calciomercato.it.

Allegri vuole la Serie A: ecco le soluzioni

Allegri ha rifiutato una nuova proposta che gli sarebbe arrivata nelle ultime settimane dall’Arabia Saudita. Non vuole andare ad allenare dall’altra parte del mondo e, anzi, viene messo nero su bianco, vuole allenare in Italia. Ma dove? La questione è aperta e ci sarebbero due possibilità in ballo con la Roma che al momento parte in seconda fila.

Per motivi familiare starebbe aspettando una proposta o dal Milan o dall’Inter per vivere a Milano. Allegri ha già guidato i rossoneri dove ha vinto il suo primo scudetto da allenatore e vedendo la situazione che c’è da quelle parti, una chiamata ci potrebbe stare. Più difficile in questo momento, ovviamente, pensare all’Inter: Inzaghi come al solito sta facendo benissimo ma potrebbe anche essere tentato da qualche offerta della Premier League che gli potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Certo, per pensare ad un addio ai nerazzurri la stagione dovrebbe finire praticamente senza nessun titolo, e ci pare abbastanza difficile che tutto questo possa accadere. Insomma, Allegri in Italia ma probabilmente non alla Roma. O forse sì, ma rimane comunque una pista anche abbastanza complicata.