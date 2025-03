Napoli rifiutato e bomba Juve: il nuovo club ha già chiuso

Per Napoli e Juve, in attesa del prossimo turno di campionato, bisogna segnalare un importante aggiornamento in sede di calciomercato.

Dopo aver perso contro il Como di Cesc Fabregas, di fatto, il Napoli di Antonio Conte ha fornito una gran prestazione nello scontro diretto di sabato scorso contro l’Inter. I partenopei, infatti, sono stati bravi a rispondere al gol su punizione su Dimarco con la rete realizzata all’87’ con Billing.

Archiviato il pari con l’Inter, dunque, la squadra di Antonio Conte ha di fronte a sé un’altra gara casalinga. Domenica, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Il Napoli, al netto della forza dei viola, dovrà cercare di tornare al successo, cosa che manca dallo scorso 25 gennaio (ovvero dal successo contro la Juve). Nel frattempo, però, bisogna registrare una brutta notizia di calciomercato.

Calciomercato Napoli e Juve, Manchester United in pole position per Adeyemi: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media spagnolo ‘fichajes.net’, infatti, il Manchester United è in pole position per un ex obiettivo del Napoli dello scorso mercato di gennaio: Karim Adeyemi del Borussia Dortmund.

Quest’ultimo, infatti, ha rifiutato il Napoli perché aspettava la Premier League. I ‘Red Devils’, di fatto, sarebbero la destinazione perfetta per Adeyemi. Sul giocatore tedesco, oltre a quello del Manchester United, bisogna registrare l’interesse anche del PSG e del Bayern Monaco. Ricordiamo che il nome dell’attaccante esterno era stato accostato anche alla stessa Juventus.