Addio Napoli: così Ranieri porta Conte alla Roma

L’ultima indiscrezione suona come una sorta di viatico per l’arrivo del tecnico salentino nella Capitale: le difficoltà non mancano ma…

Il sasso è stato lanciato diverse settimane fa. E forse non è un caso che, da quel giorno, la sua creatura ha smesso di vincere. Vero è, sostengono anche a ragione tutti coloro che lo stimano enormemente, che questo sia dovuto alle tante, troppe, assenze lamentate nelle ultime sfide. Nonché ad un fisiologico calo di una squadra che fino a 5 settimane fa aveva strabiliato l’Italia intera.

Sta di fatto però che da quando sono venuti alla luce i mal di pancia dell’esigente tecnico – per il quale, da sempre, più che i risultati ottenuti sul campo nel presente valgono i programmi futuri – il club ha perso la testa della classifica. L’astinenza dai tre punti è ormai datata 25 gennaio, giorno della vincente rimonta ai danni della Juve. E meno male, per i sostenitori partenopei, che quel giorno sono arrivati i tre punti, visto che nel frattempo la ‘Vecchia Signora‘ si è incredibilmente portata a sole 5 lunghezze di distanza dalla compagine campana.

Accostato, data la disastrosa stagione del Milan, anche ai colori rossoneri, e avvicinato giocoforza alla Roma con cui aveva flirtato anche in passato – senza trascurare la necessità del club giallorosso di trovare un prestigioso profilo per la panchina del prossimo anno – Antonio Conte è corteggiato, quasi per diritto di nascita, anche alla stessa Juve. Il club di cui è stato Capitano da giocatore e che ha condotto a tre scudetti consecutivi nella dorata era Agnelli.

Il vulcanico mister non ha quindi che l’imbarazzo della scelta per ciò che concerne il prossimo anno. Pur non scartando a priori l’ipotesi di onorare il contratto triennale stipulato con De Laurentiis la scorsa estate, Conte è sponsorizzato caldamente da quella vecchia e saggia volpe che risponde al nome di Claudio Ranieri.

Conte alla Roma: è il preferito di Sir Claudio ma…

Intervenuto nel corso de ‘La Repubblica del Pallone‘, in onda ogni lunedì alle 14:30 sul sito e sul canale YouTube di ‘Repubblica‘, il giornalista Giulio Cardone ha svelato le intenzioni del club di Trigoria per quel che concerne la panchina del prossimo anno. L’erede designato dell’attuale tecnico della Roma sarebbe stato indicato proprio da Ranieri in persona. Il quale non ha nascosto ai suoi interlocutori americani – e neppure al DS Ghisolfi – quale sia la sua preferenza.

“Ranieri sta suggerendo alla proprietà e ai Friedkin il nome del nuovo allenatore della Roma. Il suo preferito è certamente Antonio Conte“, ha esordito il giornalista.

“L’allenatore romano ha un grande rapporto di amicizia col salentino, e lo vedrebbe bene come suo successore. Ci sono però delle difficoltà da tenere in considerazione“, ha proseguito. “La Roma deve affrontare gli stringenti paletti del Fair Play Finanziario e si sa che tipo di allenatore sia Conte. Sia per stipendio che per legittime pretese sul mercato. Sarà difficile che la Roma possa prenderlo, ma lui e Fabregas restano corteggiatissimi dai giallorossi“, ha concluso Cardone.