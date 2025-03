Vlahovic per Osimhen: i 25 milioni che chiudono il cerchio

Nuova indiscrezione sul futuro dell’attaccante nigeriano, legato a doppio filo col bomber serbo: il ‘paletto’ economico è insuperabile

Protagonista di un’altra stagione – l’ennesima – deludente dal punto di vista dei risultati e di una stabilità tecnica faticosamente cercata e di fatto mai trovata, il Manchester United sta vivendo uno dei periodi più oscuri della sua recente storia.

Dopo aver sollevato, forse con ritardo, dall’incarico Erik ten Hag, l’ex guru dell’Ajax che ha fallito nel tentativo di riportare i Red Devils ad essere competitivi per il titolo in patria, la dirigenza del club britannico ha fatto di tutto per ingaggiare Ruben Amorim, il vate dello Sporting CP per il quale lo United ha perfino pagato la clausola d’uscita per averlo alle proprie dipendenze da subito.

Da quando ha assunto l’incarico, di fatto dall’11 novembre del 2024, l’allenatore portoghese è riuscito a fare peggio del suo predecessore. Il Manchester, quattordicesimo in Premier League, è stato anche recentemente eliminato ai rigori dalla FA Cup, uno degli ultimi obiettivi stagionali rimasti.

Tanto per cambiare, dalle parti dell’Old Trafford c’è odore di rivoluzione. L’ennesima. Un cambiamento che inevitabilmente dovrà passare da una campagna acquisti che dia nuova linfa ad un ambiente ormai disabituato non solo a vincere, ma perfino a lottare per i massimi traguardi.

Già sulle tracce di Viktor Gyökeres come bomber a cui aggrapparsi in un futuro quanto mai vicino, il club inglese coltiva da tempo il sogno Victor Osimhen, l’attaccante del Galatasaray che però deve liberarsi dal contratto ancora in essere col Napoli. L’intreccio di mercato con Dusan Vlahovic, altro obiettivo dei britannici, si nutre di una novità rivelata nelle ultime ore.

Lo United si sfila dalla corsa ad Osimhen: doppia gioia Juve

Il portale ‘Footballinsider247.com‘ ha svelato le differenze tra ciò che vorrebbe fare sul mercato il club reso grande da Alex Ferguson e la cruda realtà dei fatti. Uno scenario condizionato dal FPP e dalle spese folli – per lo più improduttive dal punto di vista tecnico – messe in atto dalla società negli ultimi anni.

Il progetto Osimhen, rivela l’esperto Stefan Borson intervenuto ai microfoni della testata, è destinato a fallire e per l’elevato costo el cartellino del nigeriano – la famosa clausola che si aggira tra i 75 e gli 80 milioni da versare al Napoli – e per l’ingaggio del calciatore. Che potrebbe costare qualcosa come 400mila sterline a settimana: praticamente 25 milioni annui.

A queste cifre, sostanzialmente non soggette a rivisitazioni al ribasso, lo United getterebbe la spugna, facendo così un doppio favore alla ‘Vecchia Signora‘. Innanzitutto le lascerebbe via libera per il comunque difficile assalto all’africano. E poi la potrebbe liberare dalla ‘zavorra’ Vlahovic, che tornerebbe prepotentemente in lizza come papabile profilo utile ai Red Devils per il reparto offensivo del prossimo anno.